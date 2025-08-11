Ντάνιελ Τάις: «Δέχτηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά είχα μιλήσει πρώτα με τον Σπανούλη»

Ο Ντάνιελ Τάις μίλησε στο κανάλι των «Euro Insiders» και αναφέρθηκε στο «φλερτ» που είχε δεχθεί από τον Παναθηναϊκό, αλλά και την επιλογή της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

«Ναι, δέχτηκα πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είχα μιλήσει με τον Σπανούλη πριν δεχτώ την πρόταση του Παναθηναϊκού. Γνωριζόμαστε από διακοπές στην Ελλάδα, πριν από 6-7 χρόνια. Ο Νίκος Ζήσης, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες, είναι ο καλύτερός του φίλος. Έτσι γνωριστήκαμε και μιλήσαμε», είπε αρχικά ο Ντάνιελ Τάις.

Στη συνέχεια, ο Γερμανός πρώην NBAer ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο τον έπεισε ο Έλληνας τεχνικός και υπέγραψε στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

«Η ιδέα του για το μπάσκετ. Πρώτον τον σέβεσαι για όσα έκανε στην καριέρα του, με τον Ολυμπιακό, την Εθνική. Τον τρόπο που έπαιζε. Είναι ένας θρύλος. Όταν μου είπε τι είχε στο μυαλό του για μένα, ότι ήμουν το κομμάτι που δεν είχαν και ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Ούτως ή άλλως ήθελα να φύγω από το NBA και να παίξω μπάσκετ», συμπλήρωσε ο 33χρονος σέντερ.

Ο Ντάνιελ Τάις είχε σε 15 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα 11,7 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 12,6 στην αξιολόγηση σε 22:48 κατά μέσο όρο.