Ντάρια Μπόνταρ: Ποια είναι η εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα που βρισκόταν στον πάγκο της Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ

Η Σαχτάρ ταξίδεψε στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν ποια είναι η εντυπωσιακή ξανθιά κυρία που βρισκόταν στον πάγκο των Ουκρανών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή δεν είναι άλλη από την Ντάρια Μπόνταρ, η οποία εργάζεται στο γραφείο Τύπου της ομάδας και την ακολουθεί σε όλες τις αναμετρήσεις.

Η Ντάρια Μπόνταρ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με την εντυπωσιακή παρουσία της στον ουκρανικό πάγκο.