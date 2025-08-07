Αθλητικά

Ντάρια Μπόνταρ: Ποια είναι η εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα που βρισκόταν στον πάγκο της Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ

Δεν πέρασε απαρατήρητη από τον φωτογραφικό φακό
Η Ντάρια Μπόνταρ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Σαχτάρ ταξίδεψε στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν ποια είναι η εντυπωσιακή ξανθιά κυρία που βρισκόταν στον πάγκο των Ουκρανών.

Αυτή δεν είναι άλλη από την Ντάρια Μπόνταρ, η οποία εργάζεται στο γραφείο Τύπου της ομάδας και την ακολουθεί σε όλες τις αναμετρήσεις.

EUROPA LEAGUE 2025-2026
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Ντάρια Μπόνταρ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με την εντυπωσιακή παρουσία της στον ουκρανικό πάγκο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo