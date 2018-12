Νταρουσάφακα – Ολυμπιακός: Video – υποδοχή στον Μπλατ!

Παρότι πλέον βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, Ο Ντέιβιντ Μπλατ έχει μόνο φίλους και στην Τουρκία, μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από την Νταρουσάφακα, με την ίδια την ομάδα να τον υποδέχεται αναλόγως.

Με ένα ιδιαίτερο video από τις σεζόν που πέρασε στην τεχνική ηγεσία του τουρκικού συλλόγου, τα social media της Νταρουσάφακα, τον υποδέχθηκαν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Welcome Home David Blatt. It's good to see you again! 💚🖤

Geçtiğimiz sezon @EuroCup'ı kazanırken baş antrenörümüz olan David Blatt şu an çalıştırdığı @olympiacosbc ile Volkswagen Arena'da Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oluyor.#BirlikteGüçlüyüz 💪#BizDaçkayız pic.twitter.com/2oG2BTzyKL

— Darüşşafaka Basket (@dackabasket) December 27, 2018