Νταβίντ Λουίζ για Ροντινέι: «Στη Φλαμένγκο μιλούσαμε για το όνειρο να παίξουμε μαζί στο Champions League»

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο μηδέν κόντρα στην Πάφο στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και στην αναμέτρηση συναντήθηκαν δύο φίλοι που έμελλε να είναι αντίπαλοι. Ο Νταβίντ Λουίζ με τον Ροντινέι ήταν συμπαίκτες στη Φλαμένγκο και ο Βραζιλιάνος αμυντικός των Κυπρίων με δημοσίευσή του έστειλε μήνυμα στον μπακ του Ολυμπιακού.



Ο Νταβίντ Λουίζ ανέβασε φωτογραφία μαζί με τον Ροντινέι και εξέφρασε την αγάπη του για τον παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά και την πεποίθηση να παίξουν μαζί στο Champions League.

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου αμυντικού

«Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας. Πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε στη Φλαμένγκο για το όνειρο να παίξουμε στο Champions League και σήμερα ο Θεός μας χάρισε αυτή την ξεχωριστή μονομαχία. Σε αγαπώ φίλε μου, να σε ευλογεί πάντα εκείνος και η οικογένειά σου»

Να θυμίσουμε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν κατακτήσει το Copa Libertadores στη Φλαμένγκο τη σεζόν 2021-22.