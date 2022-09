Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν έδωσε μεγάλη συνέντευξη για την καριέρα του και τη νέα σεζόν στο NBA, χωρίς να αποφύγει να αναφερθεί και στον καλύτερο παίκτη του κόσμου, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μιλώντας στο podcast του παλιού παίκτη του NBA, Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο ΝτεΡόζαν αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μίλησε για την εξέλιξή του από σεζόν σε σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του NBA.

«Δεδομένου πως ήμουν στην Ανατολή για πολλά χρόνια με εξαίρεση το διάστημα που ήμουν στο Σαν Αντόνιο, έβλεπα την εξέλιξη του και το πού είναι τώρα. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια που τον βλέπεις να βάζει γιατί θέλει να είναι σπουδαίος. Είναι κάτι που ως φίλος του αθλήματος και ως θεατής που θαυμάζω σε τύπους σαν τον Γιάννη, ή ως κάποιος άλλος που προσπαθώ επίσης να το πετύχω. Το να βλέπω πόσο αφοσιωμένος ήταν αυτός.

Θυμάμαι όταν ήρθε για πρώτη φορά στο ΝΒΑ. Ήταν απλά ένα κοκκαλιάρικο παιδί. Μπορούσες να τον σπρώξεις, δεν ήξερε πραγματικά πώς να παίξει. Υπήρχε όμως κάτι εκεί. Πολλοί όμως έχουν κάτι για να δείξουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως απαραίτητα το βρίσκουν. Αλλά γι αυτόν, μπορείς να πεις ότι η αφοσίωση στο πόσο πολύ το θέλει υπάρχει ακόμη και σήμερα. Τόσο σωματικά όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Όταν βγαίνει στο γήπεδο, είναι γ@μ@μ@ν@ς δολοφόνος. Κάθε φορά. Ως φίλαθλος πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Είναι ένας από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες στο ΝΒΑ, χωρίς αμφιβολία. Τα κάνει όλα με έναν τρόπο».

