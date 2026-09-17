Ντέιβιντ Μπέκαμ για Λιονέλ Μέσι: «Πρέπει να πάρει τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Λιονέλ Μέσι ξεχώρισε στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 2-0 επί της Κρουζ Αζούλ στον τελικό του Campeones Cup και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στις δηλώσεις του τον αποθέωσε.

Ο ενθουσιασμός του Ντέιβιντ Μπέκαμ για την κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου χάρη στον Λιονέλ Μέσι δεν μπορούσε να κρυφτεί μετά τον αγώνα. Ο εκ των ιδιοκτητών της Ίντερ Μαϊάμι τόνισε ότι ο Αργεντινός αξίζει να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα για 9η φορά στην καριέρα του, καθώς κανείς στην ίδια ηλικία δεν μπορεί να είναι τόσο επιδραστικός στον αγωνιστικό χώρο.

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David Beckham: "Leo Messi should win the BALLON D'OR.



"He was probably the best player of the World Cup, he had an incredible last year.



"To affect the World Cup, the way he did. There's no one at 39 years old that doing that and at that level…" pic.twitter.com/sJKoJC3vyx — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 17, 2026

«Ο Λιονέλ Μέσι θα έπρεπε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Ήταν πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε μια απίστευτη χρονιά πέρυσι. Επηρέασε το Μουντιάλ με τον τρόπο που το έκανε.

Δεν υπάρχει κανείς στα 39 του χρόνια που να τα κάνει αυτά και σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.