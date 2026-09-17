Ο Θόδωρος Καρυπίδης τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 15 μέρες για τη συμπεριφορά του στο ΠΑΟΚ – Άρης

Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου 15 ημερών στα γήπεδα στον Θόδωρο Καρυπίδη για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Ο Καρυπίδης στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ – Άρης κινήθηκε προς το χώρο των διαιτητών και εξύβρισε τον Λέο Μάτος, γι’ αυτό και έλαβε την ποινή από το πειθαρχικό όργανο της Super League.
Πρόστιμα επιβλήθηκαν παράλληλα, στις ομάδες του Big 4. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα κληθούν να πληρώσουν 2.500 ευρώ, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ από 1.000 για μικροπαραπτώματα στην 4η αγωνιστική της Super League.
Αναλυτικά οι αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου
- Επιβάλλει στον Θ. Καρυπίδη για τις πράξεις, για τις οποίες κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε (15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).
- Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.
- Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.
- Επιβάλλει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
- Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).