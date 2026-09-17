Ο Θόδωρος Καρυπίδης τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 15 μέρες για τη συμπεριφορά του στο ΠΑΟΚ – Άρης

Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League επέβαλε ποινή απαγόρευσης εισόδου 15 ημερών στα γήπεδα στον Θόδωρο Καρυπίδη για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Καρυπίδης στο ημίχρονο του ΠΑΟΚ – Άρης κινήθηκε προς το χώρο των διαιτητών και εξύβρισε τον Λέο Μάτος, γι’ αυτό και έλαβε την ποινή από το πειθαρχικό όργανο της Super League.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν παράλληλα, στις ομάδες του Big 4. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα κληθούν να πληρώσουν 2.500 ευρώ, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ από 1.000 για μικροπαραπτώματα στην 4η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου