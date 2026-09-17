Super League: Ο Παπαπέτρου σφυρίζει το Καλαμάτα – Παναθηναϊκός – Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τα ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League με τον Τάσο Παπαπέτρου να διευθύνει την εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Νίκαια με την Καλαμάτα και τον Πολυχρόνη το Βόλος – ΑΕΚ.

Στο ματς του Ολυμπιακού στη Λειβαδειά διαιτητής θα είναι ο Τσιμεντερίδης, ενώ στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο θα βρίσκεται ο Κατοίκος.

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Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή θα διευθύνει ο Βεργέτης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά: Γιουματζίδης (Μάτσας, Καραγκιζόπουλος, 4ος Τομαράς, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης).

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19:30 Άρης – Ηρακλής: Βεργέτης (Μπουξμπάουμ, Στάικος, 4ος Ματσούκας, VAR: Κουμπαράκης, Νταούλας).

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης (Φωτόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου).

18:00 Βόλος – ΑΕΚ: Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Στεφανής, 4ος Ζαμπαλάς, VAR: Τζήλος, Μόσχου).

19:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κορωνάς, 4ος Τικόζογλου, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης).

19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊός: Παπαπέτρου (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Νταούλας, VAR: Βεργέτης, Κόκκινος).

21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Κατοίκος (Μητροφάνης, Κολλιάκος, 4ος Φίτσας, VAR: Ματσούκας, Φωτιάς).