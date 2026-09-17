ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ: Ιστορική πρεμιέρα στο Europa League για τους Κρητικούς στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Europa League κόντρα στη Χόφενχαϊμ (17/09/26, 19:45, Newsit.gr, Magenta Sport 2) στο Παγκρήτιο και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί την ευρωπαϊκή του πορεία.

Το Παγκρήτιο αναμένεται να φιλοξενήσει πάνω από 15.000 οπαδούς του ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχαϊμ για το Europa League σε μία ιστορική αναμέτρηση, με την ομάδα του Κόντη να θέλει να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

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Οι «Ομιλήτες» προέρχονται από ένα τρομερό διπλό στη Super League έναντι του Ολυμπιακού και η ψυχολογία τους είναι η καλύτερη δυνατή για να μπουν με το «μαχαίρι στα δόντια» κόντρα στους Γερμανούς.

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε τη θέση του στη League Phase με εμφατικό τρόπο, καθώς απέκλεισε με συνολικό σκορ 5-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και απέδειξε ότι ανήκει στη διοργάνωση, κάτι που θα πρέπει να κάνει κόντρα και στην πολύ επικίνδυνη Χόφεμχαϊμ.

Ο Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου και Μαρινάκη. Στην αποστολή επέστρεψαν οι Σιέλης και Ισέκα για να δώσουν έξτρα λύσεις στον Έλληνα τεχνικό.

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Οι Γερμανοί θα κοντράρουν τους Κρητικούς μετά το πρώτο τους τρίποντο στην Bundesliga (σ.σ. νίκη με 2-1 επί της Στουτγκάρδης). Οι γερμανικές ομάδες είναι γνωστό ότι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για το γρήγορο παιχνίδι τους, αλλά και την επιθετική τους δεινότητα, κάτι που γνωρίζει καλά ο προπονητής του ΟΦΗ.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΟΦΗ (3-4-3): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς (Σιέλης), Ντίκμαν (Γκονθάλεθ), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Νους.

Χόφενχαϊμ (4-2-3-1): Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Καμπάκ, Τσουφάλ, Αβντουλάχου, Μπούργκερ, Κοντέ, Λέμπερλε, Ντάγκιμ, Χλόζεκ.