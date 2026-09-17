Ο Φακούντο Πελίστρι στις πρώτες κλήσεις του Ντιέγκο Φορλάν ως προπονητής της Ουρουγουάης

Ο Ντιέγκο Φορλάν είναι ο νέος προπονητής της Ουρουγουάης και στις πρώτες του κλήσεις για τα φιλικά με Ιαπωνία (24/09/26) και Νότια Κορέα (28/09/26) βρίσκεται κανονικά ο Φακούντο Πελίστρι.

Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης και αυτό δεν άλλαξε ούτε με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της, καθώς ο Ντιέγκο Φορλάν τον κάλεσε στην 26άδα για τα προσεχή φιλικά.

Οι εκλεκτοί του Ντιέγκο Φορλάν: Μέλε (Ιντεπεντιέντε), Φιερμαρίν (Μπουκαραμάνγκα), Καρντόζο (Μπελγράνο), Βαρέλα (Φλαμένγκο), Νάντεθ (Αλ Κάντσια, Μουρίνο (Βιγιαρεάλ), Αραούχο (Λίβερπουλ), Χιμένεθ (Ντεπορτίβο Λα Κορούνια), Ροντρίγκεζ (Κάλιαρι), Ολιβέρα (Νάπολι), Πικέρεζ (Παλμέιρας), Σανάμπρια (Ρεάλ Σολτ Λέικ), Τορέιρα (Γαλατασαράι), Μπεντανκούρ (Τότεναμ), Μπερνάλ (Μπέτις), Βαλβέρδε (Ρεάλ Μαδρίτης), Πελίστρι (Παναθηναϊκός), Μ. Αραούχο (Σπόρτινγκ), Μ. Ροντρίγκεζ (Κλαμπ Αμέρικα), Ντε Αρασκαέτα (Φλαμένγκο), Σατριάνο (Χετάφε), Βίνιας (Τολούκα), Αγκίρε (Τίγκρες), Νούνιεζ (Αλ Ντιρίγια).