Αθλητικά

Επικός Λιονέλ Μέσι: Έβαλε το 100ό του γκολ κόντρα στην Κρούζ Αζούλ και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε τίτλο

Ο Αργεντινός σταρ είχε γκολ και ασίστ στον τελικό του Campeones Cup, όπου η Ίντερ Μαϊάμι νίκησε 2-0
Ο Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει στον τελικό/ (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει στα 39 του να σπάει τα κοντέρ και στον τελικό του Campeones Cup είχε γκολ και ασίστ για να οδηγήσει την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 2-0 επί της Κρουζ Αζούλ και στον τίτλο.

Η Ίντερ Μαϊάμι λίγους μήνες μετά την ιστορική κατάκτηση του MLS πανηγύρισε και νέο τρόπαιο με τον Λιονέλ Μέσι να είναι ξανά πρωταγωνιστής, μιας και άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κρουζ Αζούλ και σέρβιρε το δεύτερο και καθοριστικό τέρμα της ομάδας του στον τελικό.

Το Campeones Cup είναι ουσιαστικά ένα ετήσιο Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια του MLS και του Μεξικού και ο «pulga» με κεφαλιά στο 24′ έκανε το 1-0 για τους ροζ και ο Καζεμίρο στο 81′ με κεφαλιά από κόρνερ του Μέσι διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ο Αργεντινός σταρ έφτασε τα 100 γκολ με την Ίντερ Μαϊάμι και έγινε ο παίκτης που έπιασε διψήφιο νούμερο στις ΗΠΑ γρηγορότερα. Παράλληλα, έφτασε τους 49 τίτλους στην καριέρα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
117
114
111
105
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo