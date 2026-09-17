Επικός Λιονέλ Μέσι: Έβαλε το 100ό του γκολ κόντρα στην Κρούζ Αζούλ και οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε τίτλο

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει στα 39 του να σπάει τα κοντέρ και στον τελικό του Campeones Cup είχε γκολ και ασίστ για να οδηγήσει την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 2-0 επί της Κρουζ Αζούλ και στον τίτλο.

Η Ίντερ Μαϊάμι λίγους μήνες μετά την ιστορική κατάκτηση του MLS πανηγύρισε και νέο τρόπαιο με τον Λιονέλ Μέσι να είναι ξανά πρωταγωνιστής, μιας και άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κρουζ Αζούλ και σέρβιρε το δεύτερο και καθοριστικό τέρμα της ομάδας του στον τελικό.

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Το Campeones Cup είναι ουσιαστικά ένα ετήσιο Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια του MLS και του Μεξικού και ο «pulga» με κεφαλιά στο 24′ έκανε το 1-0 για τους ροζ και ο Καζεμίρο στο 81′ με κεφαλιά από κόρνερ του Μέσι διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ο Αργεντινός σταρ έφτασε τα 100 γκολ με την Ίντερ Μαϊάμι και έγινε ο παίκτης που έπιασε διψήφιο νούμερο στις ΗΠΑ γρηγορότερα. Παράλληλα, έφτασε τους 49 τίτλους στην καριέρα του.