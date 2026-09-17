Ολυμπιακός: Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ αποκάλυψε το ποσό που έδωσαν οι Πειραιώτες για τον Μάριους Μουαντιλμαντζί

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στην επιθετική του γραμμή τον Μάριους Μουαντιλμαντζί βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσει από τη Σαμσουνσπόρ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας.

Το deal για τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμαντζί από τη Σαμσουνσπόρ στον Ολυμπιακό, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη (16/09/26) έκλεισε στα 7 +2 εκατομμύρια ευρύ, σύμφωνα με τα λόγια του προέδρου των Τούρκων.

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Ο 28χρονος επιθετικός από το Τσαντ ύψους 1.90μ έκανε τρομερή σεζόν πέρυσι με την τουρκική ομάδα με 23 γκολ σε 52 ματς και μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έπεισε τους Πειραιώτες ότι είναι ο εκλεκτός για να πλαισιώσει τους Αρμάντο Γκονζάλες και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην επίθεση.

«Υπογράψαμε τα συμβόλαια και η μεταγραφή ολοκληρώθηκε. Εκείνοι έκαναν τις διαδικασίες τους, το ίδιο κάναμε κι εμείς. Ο παίκτης έφυγε από εμάς. Είναι 7 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα, σε τέσσερις δόσεις. Υπάρχουν επίσης 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

Αν έμενε και του κάναμε αύξηση στον μισθό, όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθούσαν και θα έπρεπε να δώσουμε αύξηση σε όλους. Αν δεν το κάνεις, ο παίκτης δεν είναι συγκεντρωμένος και δεν μπορείς να πάρεις το μέγιστο της απόδοσής του. Γι’ αυτό πιστεύω ότι κάναμε το σωστό.

Τον αποκτήσαμε δωρεάν και τον είχαμε για τρία χρόνια. Μας έδωσε όσα χρειαζόμασταν. Αξιοποιήσαμε τα πάντα από εκείνον, τόσο αγωνιστικά όσο και σε κάθε επίπεδο. Εκείνος ήταν χαρούμενος, ήμασταν κι εμείς χαρούμενοι», δήλωσε ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ.