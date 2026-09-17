Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Με τα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός και Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική της League Phase

Το Superbet Κύπελλο Ελλάδας βρίσκεται στην 3η αγωνιστική της League Phase, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα (17/09/26) με το ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη μάχη της Καλαμάτας με την ΑΕΛ Novibet στη Νίκαια.

Η ΑΕΚ έχει τρεις βαθμούς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και θέλει να κάνει το 2/2 (είχε ρεπό στην 2η αγωνιστική) κόντρα στον Πανσερραϊκό για να πιάσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase.

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Η Καλαμάτα υποδέχεται στη Νεάπολη την ΑΕΛ Novibet, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση. Οι Μεσσήνιοι έχουν ένα βαθμό, ενώ η Θεσσαλοί είναι στο μηδέν, όπως και ο Πανσερραϊκός που αντιμετωπίζει την ΑΕΚ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

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Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30: Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet

17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της League Phase

1. Ολυμπιακός 6

2. Παναθηναϊκός 6

3. Αστέρας Τρίπολης 4

4. ΟΦΗ 4

5. Άρης 4

6. ΠΑΟΚ 4

7. ΑΕΚ 3

8. Ατρόμητος 3

9. Καλαμάτα 1

10. Βόλος 1

11. Μαρκό 1

12. Κηφισιά 1

13. Πανσερραϊκός 0

14. ΑΕΛ Novibet 0

15. Νίκη Βόλου 0

16. Νέστος Χρυσούπολης 0