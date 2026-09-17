Αθλητικά

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: Με τα ΑΕΚ – Πανσερραϊκός και Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική της League Phase

Στην Allwyn Arena το τελευταίο ματς της 3ης αγωνιστικής της League Phase
Ο Ζίνι
Ο Ζίνι με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Το Superbet Κύπελλο Ελλάδας βρίσκεται στην 3η αγωνιστική της League Phase, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα (17/09/26) με το ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη μάχη της Καλαμάτας με την ΑΕΛ Novibet στη Νίκαια.

Η ΑΕΚ έχει τρεις βαθμούς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας και θέλει να κάνει το 2/2 (είχε ρεπό στην 2η αγωνιστική) κόντρα στον Πανσερραϊκό για να πιάσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase.

Η Καλαμάτα υποδέχεται στη Νεάπολη την ΑΕΛ Novibet, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση. Οι Μεσσήνιοι έχουν ένα βαθμό, ενώ η Θεσσαλοί είναι στο μηδέν, όπως και ο Πανσερραϊκός που αντιμετωπίζει την ΑΕΚ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30: Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet

17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της League Phase

1. Ολυμπιακός 6
2. Παναθηναϊκός 6
3. Αστέρας Τρίπολης 4
4. ΟΦΗ 4
5. Άρης 4
6. ΠΑΟΚ 4
7. ΑΕΚ 3
8. Ατρόμητος 3
9. Καλαμάτα 1
10. Βόλος 1
11. Μαρκό 1
12. Κηφισιά 1
13. Πανσερραϊκός 0
14. ΑΕΛ Novibet 0
15. Νίκη Βόλου 0
16. Νέστος Χρυσούπολης 0

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