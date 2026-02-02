Αθλητικά

Ντέμης Νικολαΐδης: «Δεν είδα έναν διαιτητή που μπήκε μέσα να παίξει εναντίον της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό»

Ο παλαίμαχος επιθετικός πήρε θέση για τη διαιτησία του ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ο Ντέμης Νικολαΐδης
Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην εκπομπή «Monday FC»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε στην εκπομπή Monday FC της Nova τη διαιτησία του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι δεν θεωρεί ότι ο Μάκελι μπήκε στο γήπεδο για να παίξει ενάντια στην Ένωση.

Η ΑΕΚ έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Μάκελι, όμως ο Ντέμης Νικολαΐδης δεν θεωρεί ότι πως ο Ολλανδός είχε πρόθεση να αδικήσει την Ένωση. Τόνισε ότι οι δύο κρίσιμες φάσεις του αγώνα αφορούν κυρίως το ρόλο του VAR.

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός είπε χαρακτηριστικά ότι στην εποχή του VAR σφυρίζονται πολλές τέτοιες παραβάσεις, εξηγώντας ότι υπάρχει επαφή την οποία δεν μπορεί να αγνοήσει ο διαιτητής.

Για το πιθανό οφσάιντ στο κόρνερ από το οποίο έκανε το 1-0 η ΑΕΚ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα, καθώς είναι δύσκολο χωρίς ημιαυτόματο σύστημα.

 

Ο Ντέμης Νικολαΐδης κατέληξε ότι η διαιτησία του Μάκελι κινήθηκε εντός λογικής και κανονισμών, παρά τις διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
125
106
90
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo