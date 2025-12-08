Ντέμης Νικολαΐδης: «Δεν μου άρεσε πολύ η διαιτησία στο ΠΑΟΚ – Άρης» – Τι είπε για τη νίκη της ΑΕΚ και την «γκέλα» του Παναθηναϊκού

Αθλητικά

Η ανάλυση των αγώνων της Super League από τον Ντέμη Νικολαΐδη στη Nova
Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε στην εκπομπή Monday FC στη Nova τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστική της Super League και δεν απέφυγε να αναφερθεί στη διαιτησία του ΠΑΟΚ – Άρης, που έφερε διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων.

Ο Άρης έβγαλε ανακοίνωση κατά του διαιτητή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Ντέμης Νικολαΐδης έκανε λόγο για έναν γενικά κακό διαιτητή στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League, με αρκετές αποφάσεις του να δείχνουν απειρία.

Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαΐδη

«Δεν μου άρεσε πολύ η διαιτησία. Μου φάνηκε άπειρος. Δεν έβγαζε σιγουριά. Υπήρχαν δύο φάσεις που αν ήμουν VAR θα τον φώναζα. Για το φάουλ του Ιβανούσετς, θα μπορούσε να βγει και κόκκινη. Θα μπορούσε να παραμείνει η άποψή του και να μείνει στην κίτρινη. Δεν λέω αναγκαστικά ότι είναι κόκκινη. Θα έλεγες κάτι, όμως, αν έβγαινε κόκκινη; Θα μπορούσε ξαναλέω να μείνει κίτρινη.

Θα τον φώναζα και για το μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Γιακουμάκη. Το πόδι του αμυντικού του Άρη χτυπάει τον αχίλλειο του Γιακουμάκη. Θα μπορούσε και εδώ να πει ότι δεν πέφτει από το μαρκάρισμα, αλλά είναι δύο φάσεις που θα τον φώναζα.

Για τον Κεντζιόρα στον Ράτσιτς δεν βλέπω πέναλτι. Όσο για το πέναλτι στον Τάισον. Ούτε αυτό το είδε το διαιτητής γι’ αυτό λέω ότι δεν ήταν καλή η διαιτησία. Πρέπει να είσαι κοντά στη φάση και να δεις ότι ο επιθετικός παίρνει τη μπάλα. Στου Τάισον με τον Διούδη, βέβαια, είναι πέναλτι, αφού του βρίσκει κανονικά το πόδι».

Ο Ντέμης Νικολαΐδης αποθέωσε από την άλλη πλευρά, τον Ορμπελίν Πινέδα για την εμφάνιση στο ΑΕΚ – Ατρόμητος, ενώ τόνισε ότι έχει αρχίσει να φαίνεται πια και η δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς στην Ένωση. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέλυσε όμως και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού, που έφεραν τη νέα γκέλα με την ΑΕΛ Novibet.

