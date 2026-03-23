Ντέμης Νικολαΐδης: «Δεν βλέπω φαβορί για τον τίτλο, έχει έξτρα παιχνίδια η ΑΕΚ – Πολύ πετυχημένη η μετεγγραφή του Τετέι στον Παναθηναϊκό»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης ανέλυσε την 26η και τελευταία αγωνιστική της Super League και τόνισε ότι όλα είναι “ανοιχτά” στη “μάχη” του τίτλου, αφού η πρωτοπόρος ΑΕΚ έχει να διαχειριστεί και τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Η ΑΕΚ πήρε βαθμολογικό πλεονέκτημα στην τελευταία “στροφή” της Super League, πριν τα πλέι οφ του τίτλου, αλλά η πορεία της στο Conference League, δεν της επιτρέπει να έχει το ρόλο του φαβορί, σύμφωνα με τον Ντέμη Νικολαΐδη.

Ο θρύλος της Ένωσης σχολίασε πάντως και τα υπόλοιπα παιχνίδια των “μεγάλων” του πρωταθλήματος, υπογραμμίζοντας την ανωτερότητα του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, αλλά και την αξία της μετεγγραφής του Ανδρέα Τετέι στον Παναθηναϊκό, η οποία φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Απόσπασμα των δηλώσεων του Νικολαΐδη

«Δεν βλέπω κάποιο φαβορί αν και βολεύει λίγο το πρόγραμμα, είναι και το Πάσχα στη μέση. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει έξτρα παιχνίδια. Συνήθως αυτός που τερματίζει πρώτος στην κανονική διάρκεια παίρνει και το πρωτάθλημα. Μόνο τότε η ΑΕΚ του Αλμέιδα πήρε το πρωτάθλημα, ενώ δεν ήταν πρώτη».

Για τον Τετέι: «Κέρδισε ένα πέναλτι κι έβαλε ένα γκολ. Είναι για μία ακόμα φορά καθοριστικός για να πάρει ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Βλέπεις μία μεταγραφή που είναι μέχρι στιγμής πολύ επιτυχημένη. Στην Ευρώπη, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε κάθε ματς στα πλέι οφ για να το πάρει»