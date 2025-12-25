Ντέμης Νικολαΐδης: Εκείνα ήταν τα πιο ιδιαίτερα Χριστούγεννα που έχω περάσει

Ο Ντέμης Νικολαΐδης συνεχίζει να εξιστορεί ποδοσφαιρικές ιστορίες μέσω των video που ποστάρει στα social media και ανήμερα των Χριστουγέννων κλήθηκε να απαντήσει για τα πιο ιδιαίτερα Χριστούγεννα που πέρασε.

“Ήταν του 2003” ανέφερε αρχικά ο Ντέμης Νικολαΐδης. “Έπαιζαν την Ατλέτικο. Είχαμε ένα ματς αρχές Δεκεμβρίου μέσα στη Ρεάλ. Παίζαμε Κυριακή νομίζω. Είχα ήδη κανονίσει να γυρίσω Δευτέρα, Αθήνα και Τρίτη να κάνω χειρουργείο στη μέση, συνεννοημένος με την Ατλέτικο. Οπότε έπαιξα στο ματς με τη Ρεάλ, ταξίδεψα, ήρθα εδώ και έκανα επέμβαση.

Η ομάδα θα έπαιρνε ρεπό πάρα πολλές ημέρες. Πρέπει να είχε διακοπή πρωταθλήματος περίπου 25 ημέρες, άρα το ρεπό μας ήταν πάνω από δυο εβδομάδες. Οπότε θα ήταν τα πάντα κλειστά. Αλλά είχα συνεννοηθεί με την ομάδα ότι θέλω να γυρίσω και να ξεκινήσω προπονήσεις.

Οπότε θυμάμαι ότι έκανα Τρίτη επέμβαση. Έκανα δυο μέρες εδώ αποθεραπεία, μετά ταξίδεψα πίσω μόνος μου και όλο το Δεκέμβριο ανοίγανε το προπονητικό κέντρο για μένα και πήγαινα και έκανα προπόνηση. Η ομάδα νομίζω επέστρεψε 27 ή 28/12 και μετά από 5-6 ημέρες μπήκα με την ομάδα, οπότε δεν έχασα πολύ διάστημα. Ήταν τα πιο ιδιαίτερα Χριστούγεννα που έχω περάσει” δήλωσε ο παλαίμαχος θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου.