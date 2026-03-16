Ντέμης Νικολαΐδης: «Έχει ωραίο πρόβλημα η ΑΕΚ – Ψάχνεις να βρεις ποια ομάδα είναι το φαβορί στη Super League»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε όλα τα ματς της 25ης αγωνιστικής της Super League στην εκπομπή Monday FC της Nova και στάθηκε στη μεγάλη “μάχη” για τον τίτλο, μετά την ισοπαλίας της ΑΕΚ, αλλά και στη μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού.

Με την ΑΕΚ να έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ακόμη, ο Ντέμης Νικολαΐδης τόνισε ότι τα πλέι οφ αναμένεται να έχουν τρομερό ενδιαφέρον, ενώ όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε τη συνεισφορά των Ελλήνων στην ομάδα.

Μεταξύ άλλων, ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου ανέφερε για την ΑΕΚ τα εξής: «Ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική, έχουν τρομερό ενδιαφέρον τα πλέι οφ. Ψάχνεις να βρεις ποια ομάδα είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ θα έχει κι άλλα ματς στην Ευρώπη. Έχει ένα ωραίο… πρόβλημα η ΑΕΚ, δεν φαντάζομαι να αποκλειστεί από την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ δέχτηκε δύο γκολ. Έκανε δύο ισοπαλίες με το ίδιο σκορ σε εκτός έδρας παιχνίδι. Το πρόβλημα ήταν τα τέρματα που δέχτηκε. Ο Βόλος διεκδίκησε παραπάνω πράγματα, ο Ατρόμητος όχι. Υπήρξε έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης».

Για τον Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, πρόσθεσε: «Άμα σκεφτούμε τη μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη νοοτροπία και την αυταπάρνηση, αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με την είσοδο κάποιων Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ομάδα, όπως του Τετέι, του Κοντούρη και του Κάτρη».