Βόλος – ΑΕΚ 1-2: Σούπερ Γιόβιτς γλίτωσε την Ένωση από νέα «γκέλα» στη Super League

Ο Λούκα Γιόβιτς αρνήθηκε να χάσει για την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό και με δύο δικά του γκολ, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 2-1 επί του Βόλου, στην 5η αγωνιστική της Super League. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με το Βόλο να ισοφαρίζει στο 85′, το πρώτο γκολ του Λούκα Γιόβιτς με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος, ο Σέρβος επιθετικός χρειάστηκε να πετύχει και ένα δεύτερο στο 88′, για να οδηγήσει την ΑΕΚ στην πρώτη εκτός έδρας νίκη της στη φετινή Super League.

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Η Ένωση παρέμεινε έτσι κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν στους δύο βαθμούς σε πέντε παιχνίδια, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Το παιχνίδι

Ο Βόλος μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και είχε τρεις ευκαιρίες για γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την ΑΕΚ. Αρχικά το σουτ του Κομπά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης, ο Φουρτάδο έκανε κακό πλασέ από κοντά, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει.

Στο 6′ ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε και το νέο σουτ του Κόμπα, για να κρατήσει το μηδέν για την Ένωση, η οποία στη συνέχεια φάνηκε να… ξυπνάει και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο.

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Δεν άργησε έτσι να δημιουργήσει και τις πρώτες δικές της ευκαιρίες στο ματς, με τον Κοϊτά στο 14′ να έχει ένα άστοχο πλασέ μετά από ωραίο γύρισμα του Πήλιου από αριστερά και στο 27′ τον Μάνταλο να μην μπορεί να νικήσει τον Λοντίγκιν με δυνατό σουτ από πλάγια δεξιά.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ έχασε λίγο αργότερα και την καλύτερη στιγμής για την ομάδα του στο ματς, αφού από σέντρα του Κοϊτά, η μπάλα έφθασε στα πόδια του μέσα στην περιοχή, έκανε όμορφη ντρίμπλα, αλλά το σουτ του με το αριστερό δεν βρήκε στόχο.

Η Ένωση λίγο έλειψε να το… πληρώσει πάντως, αφού ο Βόλος βρήκε δίχτυα με τον Φουρτάδο στο 45′, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR, για οφσάιντ του σκόρερ στην τελική προσπάθεια.

Το 0-0 ήταν έτσι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να μπαίνει πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και να έχει νέα χαμένη ευκαιρία με δυνατό σουτ του Μάνταλου με τη μία στο 48′.

Το… γόρδιο δεσμό έλυσε τελικά ένα πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Γιόβιτς στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σέρβος επιθετικός ανετράπη στην περιοχή και είχε τη δυνατότητα να ανοίξει το σκορ από τα 11 βήματα, νικώντας τον Λοντίγκιν για το 1-0 της Ένωσης στο ματς.

Μετά το γκολ, η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τις ευκαιρίες για να “τελειώσει” το ματς και όσο η ώρα περνούσε, φάνηκε ότι ο Βόλος θα έχει τη δική του στιγμή για την… πληγώσει.

Έτσι και έγινε λοιπόν, αφού στο 85ο λεπτό του και μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Ένωσης, ο Χαραλαμπόγλου με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-1 των γηπεδούχων στην αναμέτρηση.

Ο Γιόβιτς δεν είχε πει όμως την τελευταία του… κουβέντα και με μία άπιαστη κεφαλιά μετά από σέντρα του Ζοάο Μάριο στο 88′, έδωσε νέο προβάδισμα στην ομάδα του και τελικά, τη νίκη στο Πανθεσσαλικό.

Ο Βόλος έψαξε στα τελευταία λεπτά την ισοφάριση, αλλά έμεινε στο φινάλε με 9 παίκτες, αφού ο Μύγας πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα για… μπουνιά στον Πήλιο και ο Μεντίλ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Ζίνι.

Το 2-1 της ΑΕΚ παρέμεινε έτσι μέχρι τέλους και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στη φετινή Super League, κλείνοντας με θετικό τρόπο το πρώτο μέρος της σεζόν, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι συνθέσεις στο Βόλος – ΑΕΚ

Βόλος: Λοντίγκιν, Κάργας, Αγιάκουα, Κάτσικας (74′ Κρέσπι), Χαμζά, Μύγας, Κόμπα, Μπούρνιτς (59′ Νέγου), Γκονζάλες (74′ Χαραλαμπόγλου), Φουρτάδο, Τζόκα (12′ Λάμπρου)

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς, Ρέλβας, Κοϊτά, Κοϊτά (83′ Αριάγκα), Μάγερ (90+1′ Ζουμπκόφ), Μάριν, Μάνταλος (59′ Μάριο), Βιτάλις (46′ Ζίνι), Γιόβιτς (90+1′ Κουτέσα)