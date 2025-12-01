Ντέμης Νικολαΐδης: «H AEK δημιούργησε ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε τα παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής της Super League στην εκπομπή Monday FC της Νova και ανέλυσε τα σημεία που έκριναν το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ υπέρ της Ένωσης.

Η ΑΕΚ νίκησε με 3-2 τον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι στη Λεωφόρο και ο Ντέμης Νικολαΐδης τόνισε ότι ο τρόπος που έπαιξε η Ένωση έφερε τα λάθη των παικτών του “τριφυλλιού”.

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Δεν το περίμενες ότι και μετά το 2-2 θα γίνει ξανά λάθος. Ήταν πολλά τα ατομικά λάθη του Παναθηναϊκού. Είναι δύσκολο να κρίνω το πλάνο του Μπενίτεθ αυστηρά γιατί αυτά τα λάθη αλλάζουν όλο το παιχνίδι. Έκανε λάθη ο Μπενίτεθ, αλλά δεν έχει ηρεμήσει ποτέ ο Παναθηναϊκός μέσα στο ματς λόγω των ατομικών λαθών των παικτών.

Η ΑΕΚ συνέχισε την καλή νοοτροπία και εμφάνιση μετά τη Φιορεντίνα. Μπήκε μέσα, πήρε την μπάλα στα πόδια, δεν δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο. Αυτό δημιούργησε ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό. Τον εκνεύρισε αυτό και άρχισε να κάνει λάθη από νευρικότητα. Ίσως να μην τους άρεσε και το σύστημα που έπαιζαν. Δεν μπορούσαν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους και να πάρουν τον έλεγχο».