Ντέμης Νικολαΐδης: «Συμφωνώ με όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός – Κηφισιά, έπρεπε να δώσει 15 λεπτά καθυστερήσεις»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης έκανε τα δικά του σχόλια για τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστική της Super League στην εκπομπή Monday FC στη Nova και αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Μετά τα έντονα παράπονα από τον Ολυμπιακό και τον ίδιο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ντέμης Νικολαΐδης συμφώνησε με τον προπονητή των Πειραιωτών και τόνισε ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί και από τη Super League.

Πιο συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος επιθετικός της ΑΕΚ ανέφερε τα εξής: «Όσον αφορά τις καθυστερήσεις κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να σέβεται κι εμάς. Πρέπει να μαζευτούν εκεί στη Σούπερ Λιγκ και να δουν τι θα γίνει. Υπάρχουν κάμερες και βλέπουμε τι γίνεται. Δεν είναι σωστό αυτό με τις καθυστερήσεις και το έχω ξαναδεί. Συμφωνώ με όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ. Έπρεπε να δώσει 15 ή και 30 λεπτά καθυστερήσεις, αλλά σου κόβει τον ρυθμό όταν σταματάει το παιχνίδι συνέχεια και δεν είναι το ίδιο».

Από εκεί και πέρα, ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε και στη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ, που έφερε την Ένωση στην κορυφή, ενώ χαρακτήρισε “έξυπνη κίνηση του ΠΑΟΚ” την απόκτηση του Γερεμέγιεφ.