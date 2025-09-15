Ντένις Σρέντερ για Εργκίν Αταμάν: «Καλύτερος προπονητής; Αρχ@@@α» – Επέστρεψε στη Γερμανία η πρωταθλήτρια Ευρώπης

H Γερμανία κέρδισε 88-83 την Τουρκία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και κατέκτησε την κούπα, με τον Ντένις Σρέντερ να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης και τον Εργκίν Αταμάν να παίρνει τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή.

Μετά το παιχνίδι, κι ενώ οι παίκτες της Γερμανίας βρίσκονταν στο πούλμαν, ο Ντένις Σρέντερ έμαθε πως ο Εργκίν Αταμάν ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής του Ευρωμπάσκετ, και εξέφρασε με χαρακτηριστικό τρόπο τη διαφωνία του.

Όπως μετέφερε η «BILD», ο Σρέντερ φώναξε «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; @ρχιδι@», εν μέσω των πανηγυρισμών των Γερμανών στο πούλμαν.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο Σρέντερ αναδημοσίευσε επίσης ένα απόσπασμα από δηλώσεις του Αταμάν, στο οποίο ο Τούρκος προπονητής ισχυρίστηκε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη αυτή τη στιγμή, και πρόσθεσε ειρωνικά: «Σου φιλάω την καρδιά».

Επέστρεψαν στη «βάση» τους οι πρωταθλητές Ευρώπης

Μοναδικές στιγμές έζησαν οι παίκτες της Γερμανίας τη Δευτέρα (15.09.2025). Οι παγκόσμιοι και πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ επέστρεψαν στη χώρα του, έχοντας μαζί τους το τρόπαιο του Eurobasket.

Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών στη Φρανκφούρτη, ο αρχηγός Ντένις Σρέντερ, ο οποίος κρατούσε το βαρύτιμο τρόπαιο που κατέκτησε η Γερμανία, πριν από λίγες ώρες.

Οι διεθνείς εκτός από το ευρωπαϊκό κύπελλο κρατούσαν μαζί τους και το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο είχαν κατακτήσει το 2023 στις Φιλιππίνες νικώντας τη Σερβία (83-77).