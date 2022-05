Ένα “Tango D10S” διακοσμημένο με εικόνες του Ντιέγκο Μαραντόνα, παρουσιάστηκε στις κόρες του θρύλου του ποδοσφαίρου, σε αεροδρόμιο στο Μπουένος Άιρες.

Όσοι επιλέξουν να μετακινηθούν αεροπορικώς με το ιδιωτικό τζετ «Tango D10S» θα… χορτάσουν να βλέπουν μπροστά τους τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αφού το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι διακοσμημένο με εικόνες και αναμνηστικά του «Ντιεγκίτο».

Το «Tango D10S» πήρε το όνομα του από τον αριθμό που φορούσε ο «Pibe de Oro» στην φανέλα του και τον χαρακτηρισμό “Θεός” που του δόθηκε από τους φίλους του ποδοσφαίρου και παρουσιάσθηκε στο αεροδρόμιο «Moron» του Μπουένος Αιρες, μπροστά στις κόρες του, Ντάλμα και Τζιανίνα Μαραντόνα.

Το «αεροπλάνο Μαραντόνα», χωρητικότητας δέκα θέσεων, είναι διακοσμημένο με τα χρώματα της σημαίας της Αργεντινής (σ.σ. μπλε και άσπρο), έχει στα πλάγια μια εικόνα του Ντιέγκο να αγκαλιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο και μια άλλη που παραπέμπει στο «χέρι του Θεού», αυτό το εμβληματικό γκολ που σημείωσε ο Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 που κατέκτησε η Αργεντινή.

