Ντιέγκο Μαραντόνα: Συμπλοκές με την αστυνομία στο λαϊκό προσκύνημα (vid, pics)

Εκατομμύρια Αργεντινοί προσέρχονται στο λαϊκό προσκύνημα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ώστε να αποχαιρετήσουν το δικό τους θεό, αλλά η κατάσταση φαίνεται ότι ξέφυγε από τα όρια.

Υπήρχε από την αρχή ανησυχία για τα μέτρα του κορονοϊού και το συνωστισμό του κόσμου, με τις έντονες αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή να έχουν και συμπλοκές με τον κόσμο, όπως μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ.

Ντιέγκο Μαραντόνα: Λαϊκό προσκύνημα για τον θεό της μπάλας σε Live Streaming

Οι εικόνες επιβεβαιώνουν μάλιστα το γεγονός, καθώς η κάμερα έχει καταγράψει στιγμές έντασης, έξω από το χώρο του λαϊκού προσκυνήματος για τον Μαραντόνα.

Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC