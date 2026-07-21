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Αθλητικά

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα συμμετάσχουν σε φιλικό τουρνουά στη Ρόδο το Σεπτέμβριο

Εφές Αναντολού και Παρτιζάν θα αγωνιστούν επίσης στο φιλικό τουρνουά της Ρόδου
Ο Ναν
Ο Ναν κόντρα στον Φλιώνη σε Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η ώρα για τους επίσημους αγώνες στο μπάσκετ αργεί ακόμη, αλλά οι ομάδες αρχίζουν να “κλειδώνουν” τα φιλικά τους παιχνίδια, με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να συμμετέχουν σε τουρνουά στη Ρόδο.

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ συμφώνησαν να αγωνιστούν σε ένα τουρνουά φιλικών αναμετρήσεων, που θα περιλαμβάνει και δύο ομάδες της Euroleague, την Εφές Αναντολού και την Παρτιζάν.

Το φιλικό τουρνουά θα διεξαχθεί στη Ρόδο το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στο νησί των Δωδεκανήσων και για το Super Cup του μπάσκετ, το οποίο θα ανοίξει την επίσημη αυλαία της σεζόν 2026-27.

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