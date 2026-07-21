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Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για Λεάντρο Παρέδες: «Θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί»

Επική ατάκα του Σουηδού θρύλου του ποδοσφαίρου για την αντίδραση του Παρέδες στον τελικό του Μουντιάλ
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σε ρόλο σχολιαστής (Credit Image: © Mickael Chavet/ZUMA Press Wire)
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Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πήρε θέση για το περιστατικό με τον Λεάντρο Παρέδες στον τελικό του Μουντιάλ και τόνισε ότι αν ο Αργεντινός έκανε τα ίδια απέναντί του, θα τον είχε χτυπήσει.

Μιλώνστας ως σχολιαστής στο FOX Sports στις ΗΠΑ, ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει την επίθεση του Λεάντρο Παρέδες σε παίκτες της Ισπανίας μετά τη λήξη του τελικού του Μουντιάλ της Αμερικής και έκανε λόγο για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του Αργεντινού μέσου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σουηδός θρύλος του αθλήματος ανέφερε τα εξής: «Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο. Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες. Απλώς παρακολουθούσαν ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη του.

Το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά. Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία, και η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει κέρδισε. Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά, και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν».

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