Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ: Με τρεις μετεγγραφές η πρώτη επίσημη 11άδα του Ματέο Λίσι

Γνωστή έγινε από τον Ματέο Λίσι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το πρώτο ματς -εκτός έδρας ματς- κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ έδωσε φανέλα βασικού στις τρεις από τις τέσσερις μετεγγραφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο “δικέφαλος του Βορρά”, με τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και Τάχα Άλι να πραγματοποιούν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους “ασπρόμαυρους”.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στον πάγκο βρίσκεται ο Ελουστόντο, ο οποίος αν και έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, έχασε αρκετές προπονήσεις.
#Starting11 Our starting 11 against Dynamo Kyiv at Arena Lublin. #PreGame #PamePAOKARA #DKVPAOK #UEL #NewEra #VaragonsConstructions @europaleague pic.twitter.com/f6GHyTJcTF— PAOK FC (@PAOK_FC) July 23, 2026
Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Άλι, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου
Η 11άδα της Ντινάμο Κιέβου: Νεστσερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μικάβκο, Ντούμπιντσακ, Πικχαλιόνοκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολοσίν, Πονομαρένκο, Γκερέρο