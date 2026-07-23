Αθλητικά

Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ: Με τρεις μετεγγραφές η πρώτη επίσημη 11άδα του Ματέο Λίσι

Mε αυτούς θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Γνωστή έγινε από τον Ματέο Λίσι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το πρώτο ματς -εκτός έδρας ματς- κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ έδωσε φανέλα βασικού στις τρεις από τις τέσσερις μετεγγραφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο “δικέφαλος του Βορρά”, με τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και Τάχα Άλι να πραγματοποιούν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους “ασπρόμαυρους”.

Στον πάγκο βρίσκεται ο Ελουστόντο, ο οποίος αν και έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, έχασε αρκετές προπονήσεις.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Άλι, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου

Η 11άδα της Ντινάμο Κιέβου: Νεστσερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μικάβκο, Ντούμπιντσακ, Πικχαλιόνοκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολοσίν, Πονομαρένκο, Γκερέρο

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Αθλητικά
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