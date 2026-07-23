Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ντινάμο Κιέβου στην Πολωνία, για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.
Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ live για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League
Ο Κωνσταντέλιας γύρισε από τα αριστερά στον Σανταμαρία και εκείνος έκανε το συρτό σουτ με το δεξί, έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Νέσερετ (γκολ στο επίσημο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ)
Σέντρα του Κένι από δεξι'α, η κεφαλιά του Κωνσταντάνια δεν ήταν καλή αλλά.. βγήκε ασίστ προς τον Μύθου. ο Έλληνας επιθετικός προσπάθησε να πιάσει την προβολή έξω από τη μικρή περιοχή της ντινάμο, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με την μπάλα
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Κωνσταντέλιας μετά από μία φάση διαρκείας πίεσε την κατάλληλη στιγμή πάνω στον αμυντικό της Ντιναμό, ο οποίος άθελα του την έδωσε στον Ζαφείρη, ο οποίος -με άψογο τελείωμα- σκόραρε για το 1-2
Καλό σουτ του Γκερέρο εκτός μεγάλης περτιοχής και από θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα έφυγε άουτ
Σέντρα του Κωνσταντέλια από αριστερά με το δεξί πόδι, ο Μύθου έκανε την προβολή αλλ΄δεν βρήκε μπάλα, με τους θεσσαλονικείς να ζητάνε και πέναλτι για τράβηγμα και τον διαιτητή να μη δίνει κάτι
Μετράει το γκολ, πέρασε και από τοπν έλεγχο του VAr
Ο Μύθου έκοψε, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε κάθετη πάσα και ο Κωνσταντέλιας από θέση τετ α τετ νίκησε τον τερματοφύλακα της Ντινάμο Κιέβου με δεξί σκαφτό πλασέ
Ο Τάισον αναμένεται να περάσει στη θέση του
Ο Άλι του ΠΑΟΚ πιάνει το χέρι του, στο σημείο που έδειξε να έχει τραυματιστεί πιο πριν
Σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, η μπάλα βρήκε σε προβολή αμυνόμενου και έφτασε εύκολα στα χέρια του πορτιέρε της Ντινάμο
Μετά από ωραία συνεργασία των Γερέρο και Ντουμπιντσάκ από τα αριστερά και γύρισμα του δεύτερου στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Μπράζκο εκτέλεσε τον Παβλένκα, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά του γωνία
Ο σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, Ανδρέας Παπαμιμίκος, θα παρακολουθήσει και εκείνος διά ζώσης το ματς
Λίγος κόσμος στις εξέδρες
Μετά από 3,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ο Κεντζιόρα επέστρεψε στην Ντινάμο Κιέβου και απόψε παίζει αντίπαλος των Θεσσαλονικέων
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Σε περίπτωση αποκλεισμού του από την Ντινάμο Κιέβου, ο “δικέφαλος” θα αντιμετωπίσει τη χαμένη του ζευγαριού Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League
Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στην κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν -εάν προκριθούν από την προηγούμενη φάση- το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ
Ο Β' Αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Άγγελος Ανατσασιάδης, κοντά στην ομάδα
Ο ΠΑΟΚ είχε νίκες κόντρα σε Μπέβερεν (4-1), Βέστερλο (4-0) και ΑΕΚ Λάρνακας (3-2), ενώ γνώρισε την ήττα από την Τβέντε (3-2)
Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει μόνο φιλικά ματς
Η Ντινάμο Κιέβου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πιο έτοιμη αγωνιστικά, καθώς ήδη έχει δώσει δύο επίσημους αγώνες. Οι Ουκρανοί αντιμετώπισαν την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στον προηγούμενο γύρο των ευρωπαϊκών προκριματικών για το Europa League
Η 11άδα της Ντινάμο Κιέβου: Νεστσερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μικάβκο, Ντούμπιντσακ, Πικχαλιόνοκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολοσίν, Πονομαρένκο, Γκερέρο
Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Άλι, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου
Στον πάγκο βρίσκεται ο Ελουστόντο, ο οποίος αν και έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, έχασε αρκετές προπονήσεις
Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ έδωσε φανέλα βασικού στις τρεις από τις τέσσερις μετεγγραφές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο “δικέφαλος του Βορρά”, με τους Χατζηδιάκο, Σανταμαρία και Τάχα Άλι να πραγματοποιούν το επίσημο ντεμπούτο τους με τους “ασπρόμαυρους”
Γνωστή έγινε από τον Ματέο Λίσι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το πρώτο ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Αυτή είναι η πρώτη αναμέτρηση των δυο ομάδων και θα διεξαχθεί στην Motor Lublin Arena, στην Πολωνία – Η ρεβάνς της Τούμπας θα γίνει στις 30 Ιουλίου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League
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