Χρήστος Τζόλης, ο τέταρτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα της Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας, με την ομάδα τους “κανονιέρηδες” να δίνουν 40 εκατομμύρια στην Κλαμπ Μπριζ για να τον αποκτήσουν.

Ο Χρήστος Τζόλης έγινε έτσι η πιο ακριβή μετεγγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά και ο 4ος παίκτης από τη χώρα μας που φοράει τη φανέλα της Άρσεναλ.

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Πριν από τον διεθνή μεσοεπιθετικό, τρεις Έλληνες κεντρικοί αμυντικοί είχαν αγωνιστεί στην ομάδα του Λονδίνου. Ο λόγος για τους Στάθη Ταυλαρίδη Σωκράτη Παπασταθόπουλο και Ντίνο Μαυροπάνο, κατά σειρά.

Στάθης Ταυλαρίδης (2001-2006):

Ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ. Ο πρώην διεθνής αμυντικός μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στο Λονδίνο, όμως οι σοβαροί τραυματισμοί και ο έντονος ανταγωνισμός δεν του επέτρεψαν να καθιερωθεί.

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Συνολικά πραγματοποίησε οκτώ συμμετοχές με την Άρσεναλ σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων μία στην Premier League, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία με τη φανέλα της Λιλ.

Σωκράτης Παπασταθόπουλος (2018-2021):

Μετά από 5 πετυχημένες σεζόν στην Ντόρτμουντ, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος επέλεξε να… περάσει στην Premier League. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός παρέμεινε στην Άρσεναλ για δυόμισι σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 69 συμμετοχές και έξι γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντικότερη στιγμή της παρουσίας του ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας το 2020, ενώ αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2021.

Ντίνος Μαυροπάνος (2018-2022):

Η Άρσεναλ τον απέκτησε από τον ΠΑΣ Γιάννινα τον Ιανουάριο του 2018, επενδύοντας στον τότε 20χρονο κεντρικό αμυντικό. Αγωνίστηκε οκτώ φορές με την πρώτη ομάδα, προτού παραχωρηθεί δανεικός αρχικά στη Νυρεμβέργη και στη συνέχεια στη Στουτγκάρδη, η οποία τελικά τον απέκτησε με κανονική μετεγγραφή.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του στη Γερμανία άνοιξαν τον δρόμο για τη μετακίνησή του στη Γουέστ Χαμ. Πλέον, αναμένεται να αποχωρήσει από εκεί και τα σενάρια τον έχουν φέρει ακόμη και πίσω στην Άρσεναλ!