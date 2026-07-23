Υπερήφανος ο ΠΑΟΚ για Χρήστο Τζόλη, του ευχήθηκε για τη μετεγγραφή στην Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ να αφήνει την Κλαμπ Μπριζ για το πολυετές συμβόλαιο των “κανονιέρηδων” και να γίνεται η ακριβότερη μετεγγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η σπουδαία μετεγγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε πως μετά το εντυπωσιακό 20 γκολ σε 27 εμφανίσεις για την ομάδα Under-19 του “δικεφάλου του Βορρά”, ο Έλληνας διεθνής “ανέβηκε” στην ανδρική ομάδα των Θεσσαλονικέων και έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα εναντίον του Ολυμπιακού τον Ιούνιο του 2020.

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Η πρώτη πλήρης σεζόν του Χρήστου Τζόλη για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με τρόπαια, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας τον Μάιο του 2021 με πέντε γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Με ανάρτησή του στα social media, ο ΠΑΟΚ εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την πορεία του Έλληνα επιθετικού, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη διαδρομή του στα “ασπρόμαυρα”, από τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες μέχρι την καθιέρωσή του στην πρώτη ομάδα.

“Πάντα περήφανοι για τα παιδιά μας. Συνέχισε να πετάς ψηλά, Χρήστο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στήριξης σε έναν ποδοσφαιριστή που αποτελεί ακόμη μία επιτυχία της ακαδημίας του συλλόγου.