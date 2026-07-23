Αθλητικά

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη

Ολοκληρώνεται και επίσημα η επιστροφή του Έλληνα διεθνή γκαρντ στους Θεσσαλονικείς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Μετά από μια σεζόν με τα πράσινα του Παναθηναίκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Οι δυο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία και ο Έλληνας διεθνής γκαρντ θα φοράει και πάλι την κίτρινη φανέλα.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (23.07.2026, λίγο μετά της 17:00) στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον Άρη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Έλληνας διεθνής παίκτης θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ την Παρασκευή (24.07.2026) αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιό με τους Θεσσαλονικείς.

Η συμφωνία προβλέπει συνολικές απολαβές που φτάνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της επένδυσης που πραγματοποιεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Για να εξασφαλίσει την υπογραφή του Τολιόπουλου, ο Άρης ήρθε σε συμφωνία και με τον Παναθηναϊκό, καταβάλλοντας το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη.

ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, είτε το βράδυ της Παρασκευής, είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

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