Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων στο Σεν Τροπέ και φόρεσε κράνος των Βίκινγκ

Ο Έρλινγκ Χάλαντ απολαμβάνει ημέρες ξεκούρασης μετά το Μουντιάλ 2026 και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι γιόρτασε τα 26α γενέθλιά του την 21η Ιουλίου και επέλεξε το κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ για να διοργανώσει ένα πολυτελές πάρτι δίπλα στη θάλασσα.

Ο Νορβηγός επιθετικός πέρασε τη ξεχωριστή ημέρα του στη γαλλική Ριβιέρα, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης. Στο πλευρό του Έρλιν Χάαλαντ βρέθηκε πολλοί φίλοι του αλλά και ο Ριγιάντ Μαχρέζ, με τους δύο πρώην συμπαίκτες στη Μάντσεστερ Σίτι να γιορτάζουν μαζί.

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Ο Χάλαντ βρέθηκε πίσω από τα decks, δίπλα στον DJ που είχε τον “έλεγχο” του πάρτι, χορεύοντας, χαμογελώντας και ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι κατέγραψαν τη στιγμή με τα κινητά τους.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο του πάρτι, ο DJ του έδωσε ένα κράνος που θύμισε αυτά που φορούσαν οι Βίκινγκ, με τον Χάαλαντ να το βάζει στο κεφάλι του.

Erling Haaland a fêté ses 26 ans à Saint-Tropez en compagnie de Riyad Mahrez. pic.twitter.com/zE2gP9Z1nK — Instant Foot (@lnstantFoot) July 22, 2026

Για τον Νορβηγό επιθετικό, αυτή ήταν μία από τις τελευταίες στιγμές ξεγνοιασιάς πριν την έναρξη της προετοιμασίας της Μάντσεστερ Σίτι.