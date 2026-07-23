Χρήστος Τζόλης: Η σύμπτωση του Έλληνα επιθετικού με την Άρσεναλ – Πρωτοσυστήθηκε στην Premier League σε ματς με τους Λονδρέζους

Ο Χρήστος Τζόλης πήρε μια ιστορική μετεγγραφή στην Άρσεναλ. Η Κλαμπ Μπριζ έβαλε στα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ και οι “κανονιέρηδες” επανέφεραν τον 24χρονο επιθετικό στην Premier League

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί έτσι την ακριβότερη μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από τη χώρα μας και δείχνει έτοιμος να “λάμψει” στην Άρσεναλ, στη δεύτερη παρουσία του με ομάδα στην Premier League.

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Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2021 ο Χρήστος Τζόλης υπέγραψε για την τότε ομάδα της Premier League, Νόριτς, αφήνοντας με το “καλημέρα” το στίγμα του, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στο ντεμπούτο του σε μια νίκη με 6-0 εναντίον της Μπόρνμουθ στο Carabao Cup τον Αύγουστο του 2021.

Η Νόριτς είχε δώσει 11 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού. Ο Χρήστος Τζόλης, πάντως, είχε συστηθεί για πρώτη φορά στο κοινό της Premier League,σε ματς κόντρα στην Άρσεναλ! Απέναντι στην ομάδα που τον επέλεξε, λίγα χρόνια μετά.

2 – Christos Tzolis made his Premier League debut against Arsenal in 2021 for Norwich.



The only other players to make their debuts against Arsenal and later play for them are Christian Nørgaard and David Raya, who both won the title with the Gunners in 2025-26.



Omen. https://t.co/lFdEjcO1Od pic.twitter.com/wtkB7Y7rF6 — OptaJoe (@OptaJoe) July 23, 2026

Να αναφέρουμε ότι ο Χρήστος Τζόλης έγινε μόλις ο τρίτος που μετά το ντεμπούτο του απέναντι στους “κανονιέρηδες”, γίνεται μέλος των Λονδρέζων! Οι Νόργκααρντ και Ράγια είχαν καταγράψει κάτι αντίστοιχο.