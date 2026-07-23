Αθλητικά

Χρήστος Τζόλης: Η σύμπτωση του Έλληνα επιθετικού με την Άρσεναλ – Πρωτοσυστήθηκε στην Premier League σε ματς με τους Λονδρέζους

Ο Χρήστος Τζόλης είχε κάνει το ντεμπούτο του στην Premier League κόντρα στην Άρσεναλ
ΦΩΤΟ Photo by Tess Derry
ΦΩΤΟ Photo by Tess Derry/PA Images via Getty Images
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Ο Χρήστος Τζόλης πήρε μια ιστορική μετεγγραφή στην Άρσεναλ. Η Κλαμπ Μπριζ έβαλε στα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ και οι “κανονιέρηδες” επανέφεραν τον 24χρονο επιθετικό στην Premier League

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί έτσι την ακριβότερη μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από τη χώρα μας και δείχνει έτοιμος να “λάμψει” στην Άρσεναλ, στη δεύτερη παρουσία του με ομάδα στην Premier League.

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2021 ο Χρήστος Τζόλης υπέγραψε για την τότε ομάδα της Premier League, Νόριτς, αφήνοντας με το “καλημέρα” το στίγμα του, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στο ντεμπούτο του σε μια νίκη με 6-0 εναντίον της Μπόρνμουθ στο Carabao Cup τον Αύγουστο του 2021.

Η Νόριτς είχε δώσει 11 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού. Ο Χρήστος Τζόλης, πάντως, είχε συστηθεί για πρώτη φορά στο κοινό της Premier League,σε ματς κόντρα στην Άρσεναλ! Απέναντι στην ομάδα που τον επέλεξε, λίγα χρόνια μετά.

Να αναφέρουμε ότι ο Χρήστος Τζόλης έγινε μόλις ο τρίτος που μετά το ντεμπούτο του απέναντι στους “κανονιέρηδες”, γίνεται μέλος των Λονδρέζων! Οι Νόργκααρντ και Ράγια είχαν καταγράψει κάτι αντίστοιχο.

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