Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει από τα προκριματικά στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στη λίστα των παικτών που θα αγωνιστούν στα προκριματικά του Cincinnati Masters, τον επόμενο μήνα. Πριν κατακτήσει τον τίτλο στο Gstaad, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε βρεθεί στο Νο.85 του κόσμου, δεν “έπιασε” το cut κι έτσι έμεινε εκτός main draw στο 1000άρι του Σινσινάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει την σεζόν του στα αμερικάνικα hardcourt την ερχόμενη εβδομάδα από το 500άρι του Ουάσινγκτον, όπου έχει wild card, ενώ μετά στον Καναδά επίσης μένει για λίγο εκτός λίστας και μένει να δούμε αν θα δοκιμάσει και εκεί στα προκριματικά, ή αν θα έχει wild card για το main draw.

Το τουρνουά στο Σινσινάτι θα γίνει από τις 13 έως τις 23 Αυγούστου. Η σεζόν καταλήγει στο US Open, από τις 30 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου.