Ντίνος Μήτογλου: Πόνεσα και στεναχωρήθηκα πολύ γιατί πίστευα πολύ στην ομάδα

Ο διεθνής Έλληνας ψηλός του Παναθηναϊκού, Ντίνος Μήτογλου, μίλησε στο CLUB 1908 για το δέσιμο που υπάρχει με τον κόσμο της ομάδας, για το επερχόμενο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” το οποίο θα διεξαχθεί στην Αυστραλία, αλλά και για την πικρή γεύση που του άφησε το φινάλε της περασμένης σεζόν, όπου οι πράσινοι έχασαν και τους δύο τίτλους που διεκδίκησαν.

Για την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει στο ΟΑΚΑ: “Καλοκαίρι, πάλι στο ΟΑΚΑ. Σίγουρα είχαμε τον χρόνο να ξεκουραστούμε, να αδειάσουμε λίγο τα μυαλά μας, να ξεκουραστούμε ψυχολογικά, πνευματικά και σωματικά. Είμαστε όμως επαγγελματίες, οπότε από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να επιστρέψουμε και να δουλέψουμε το κορμί μας, να βελτιώσουμε κάποια στοιχεία στο παιχνίδι μας. Επέστρεψα, λοιπόν, να κάνω προπονήσεις, για να ενισχύσουμε και την Εθνική Ομάδα το καλοκαίρι και μετά την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό”.

Για τη γεύση της περσινής σεζόν: “Δεν μου άφησε καλή γεύση γιατί χάσαμε. Αν κάποιος έλεγε κάτι θετικό, σίγουρα δεν θα ήταν καλό. Πόνεσα, πόνεσα και στεναχωρήθηκα γιατί πίστευα πολύ στην ομάδα πέρυσι. Μπορούσαμε να κερδίσουμε τουλάχιστον έναν από τους δύο τίτλους. Το ότι χάσαμε και την EuroLeague και το πρωτάθλημα, μας πεισμώνει πιο πολύ. Με αυτή τη νοοτροπία πρέπει να μπούμε τη νέα σεζόν”.

Για το τι πήγε λάθος: “Στο τέλος της χρονιάς, ειδικά στους τελικούς, δεν παίξαμε όσο σκληρά έπρεπε. Μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα καταστάσεις”.

Για τον τραυματισμό του Λεσόρ: “Σίγουρα μας επηρέασε. Ειδικά για ένα, ενά μισή μήνα, όταν έγινε ο τραυματισμός του Λεσόρ μας επηρέασε πολύ ψυχολογικά, γιατί ήμασταν πολύ δεμένοι με τον Ματίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος για την ομάδα μας. Θεωρώ όμως ότι καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις καταστάσεις. Πήγαμε την ομάδα στο Final Four, που ο Ματίας γύρισε, ήταν υγιής, μας βοήθησε και τον περιμένουμε σίγουρα με ανοιχτές αγκάλες. Να είναι καλά πρώτα από όλα για την καινούργια σεζόν”.





