Ντιόγκο Ζότα: Η σύζυγος που «λύγισε» πάνω από το φέρετρο του Πορτογάλου και ο υποβασταζόμενος παππούς του

Το τελευταίο και συγκινητικό “αντίο” είπαν συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες -το μεσημέρι του Σαββάτου (05.07.2025)- στους αδικοχαμένους, Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (03.05.2025) βυθίζοντας στο πένθος το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και τη Λίβερπουλ.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρα των δύο ποδοσφαιριστών, το Γκόντομαρ. Τραγική φιγούρα ήταν η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, καθώς και οι γονείς των δύο παικτών.

Με την ολοκλήρωση της τελετής και πριν οι δυο αδικοχαμένοι ποδοσφαιριστές ταφούν, η Ρούτε Καρντόσο εμφανίστηκε να κρατάει το φέρετρο του συζύγου της και να “λυγίζει”, ξεσπώντας σε κλάματα.

Rute Cardoso Breaks Down as Jota’s Coffin Leaves Church After Funeral Mass pic.twitter.com/VypDg0dpx9