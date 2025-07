Nτιόγκο Ζότα: Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγούδησαν το σύνθημά του πριν το φιλικό με την Πρέστον

Η μνήμη του Ντιόγκο Ζότα παραμένει ζωντανή στις καρδιές των φίλων της Λίβερπουλ, οι οποίοι φρόντισαν να τον τιμήσουν με τον πιο συγκινητικό τρόπο πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα με την Πρέστον.

Λίγο πριν από την πρώτη φιλική αναμέτρηση της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν, ο κόσμος των πρωταθλητών Αγγλίας που βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Πρέστον έστειλε ένα δυνατό μήνυμα μνήμης και αγάπης. Όλοι μαζί τραγούδησαν το εμβληματικό «His name is Diogo», το σύνθημα που είχαν βγάλει για τον Ντιόγκο Ζότα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Η στιγμή ήταν ανατριχιαστική. Στις εξέδρες επικρατούσε σιγή μέχρι να ξεκινήσει το τραγούδι, το οποίο αντήχησε σε όλο το γήπεδο Deepdale, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης όχι μόνο στους παρευρισκόμενους αλλά και στους ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ που έκαναν εκείνη την ώρα την προθέρμανσή τους.

Η αναμέτρηση, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν μία γιορτή για τους πρωταθλητές Αγγλίας μετά την κατάκτηση του 20ού τίτλου Premier League, είχε τελικά χαρακτήρα μνήμης. Η τραγική απώλεια του Ζότα, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία στις 3 Ιουλίου, έχει βυθίσει τη Λίβερπουλ σε πένθος.

