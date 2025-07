Ντιόγκο Ζότα: «Ράγισαν» καρδιές στο φιλικό της Λίβερπουλ κόντρα στην Πρέστον

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 3-1 της Πρέστον στο πρώτο της φιλικό ενόψει της νέας σεζόν, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Το παιχνίδι είχε έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία στις 3 Ιουλίου.

Πριν την έναρξη του αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Ντιόγκο Ζότα σε μια πολύ συγκινητική στιγμή. Οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ εμφανώς συγκινημένοι, στάθηκαν αγκαλιασμένοι, ενώ η σιωπή στις εξέδρες ήταν εκκωφαντική. Στο 20ό λεπτό, οι οπαδοί της ομάδας τραγούδησαν το γνωστό σύνθημα «His name is Diogo», με τους φίλους της Πρέστον να συμμετέχουν με χειροκρότημα, τιμώντας κι εκείνοι τη μνήμη των δύο αδερφών.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Μπράντλεϊ άνοιξε το σκορ στο 33’, ενώ στο 53’ ο Ντάργουιν Νούνιες πέτυχε το δεύτερο γκολ και το αφιέρωσε στον αδικοχαμένο Πορτογάλο με έναν πανηγυρισμό-σύμβολο: παλαμάκια με τεντωμένα χέρια και κίνηση σαν να παίζει βιντεοπαιχνίδι – η χαρακτηριστική του κίνηση στους πανηγυρισμούς. Αμέσως μετά, γύρισε προς την εξέδρα και φώναξε στον κόσμο να ξεσηκωθεί για τον συμπαίκτη τους «που μας βλέπει από ψηλά».

Η Πρέστον μείωσε προσωρινά στο 83’ με τον Λίντσεϊ, όμως ο Γκάκπο στο φινάλε του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 1-3, πανηγυρίζοντας κι εκείνος με το στυλ του Ζότα.

CODY GAKPO MAKES IT THREE FOR LIVERPOOL!pic.twitter.com/0XYmMSDDBP