Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο από ό,τι θέλουμε»

Θα δώσουν χρόνο οι Μπακς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ώστε να επιστρέψει στο 100%
Ο Ντοκ Ρίβερς με τον Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Ντοκ Ρίβερς με τον Γιάννης Αντετοκούνμπο / REUTERS / Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκτός με τραυματισμό και τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, να υποστηρίζει ότι μπορεί να αργήσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Ντοκ Ρίβερς έδειξε ότι οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα ρισκάρουν μία βιαστική επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική δράση, καθώς θέλουν να αποφύγουν ένα νέο και πιο σοβαρό τραυματισμό για τον ηγέτη των “ελαφιών”, ο οποίος και υπέστη θλάση στο προηγούμενο ματς της ομάδας του με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

“Νιώθω ότι πρέπει να μάθουμε ότι με τις γάμπες πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι υγιείς. Οπότε αυτό μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο από όσο θέλουμε. Αυτό μπορεί ακόμη και να απογοητεύσει τον Γιάννη, αλλά πρέπει απλώς να προσπαθήσουμε να το κάνουμε σωστά”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Μπακς.

