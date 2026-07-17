Ο Εβαν Φουρνιέ έκανε κάλεσμα στους φίλους του Ολυμπιακού ενόψει της ερυθρόλευκης μετακόμισης στην «Sunel Arena» της ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τις εργασίες ανακαίνισης του ΣΕΦ και έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, για να μετακομίσει στη “Sunel Arena” στα Άνω Λιόσια, για τα εντός έδρας παιχνίδια του. Ο πάντα ενεργός στα social media, Εβάν Φουρνιέ, θέλησε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο Εβάν Φουρνιέ κάλεσε τους φίλους του Ολυμπιακού στην έδρα της ΑΕΚ, ελπίζοντας να δει τους Πειραιώτες να γεμίζουν τις εξέδρες της “Sunel Arena”. «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί» πόσταρε χαρακτηριστικά.

We hope to see yall there https://t.co/TowMtAj8LO — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 17, 2026

Ακόμα και στην περίοδο των διακοπών, ο Γάλλος “αστέρας” δεν χάνει την ευκαιρία να σχολιάζει τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.