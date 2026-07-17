Αθλητικά

Ο Εβαν Φουρνιέ έκανε κάλεσμα στους φίλους του Ολυμπιακού ενόψει της ερυθρόλευκης μετακόμισης στην «Sunel Arena» της ΑΕΚ

Ο Γάλλος “αστέρας” θέλει να δει τους φίλους του Ολυμπιακού να γεμίζουν τη Sunel Arena
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τις εργασίες ανακαίνισης του ΣΕΦ και έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, για να μετακομίσει στη “Sunel Arena” στα Άνω Λιόσια, για τα εντός έδρας παιχνίδια του. Ο πάντα ενεργός στα social media, Εβάν Φουρνιέ, θέλησε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο Εβάν Φουρνιέ κάλεσε τους φίλους του Ολυμπιακού στην έδρα της ΑΕΚ, ελπίζοντας να δει τους Πειραιώτες να γεμίζουν τις εξέδρες της “Sunel Arena”. «Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί» πόσταρε χαρακτηριστικά.

Ακόμα και στην περίοδο των διακοπών, ο Γάλλος “αστέρας” δεν χάνει την ευκαιρία να σχολιάζει τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

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Αθλητικά
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