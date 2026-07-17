ΠΑΟΚ: Τηλεδιάσκεψη Σαββίδη με Λίσι και Μάτος – Ζήτησε απόλυτη στήριξη στον Ιταλό προπονητή

Τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, ενόψει των αγώνων με την Ντιναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League, ο ιδιοκτήτης του “δικεφάλου”, Ιβάν Σαββίδης είχε τηλεδιάσκεψη με τον Αλέσιο Λίσι -τους συνεργάτες του Ιταλού προπονητή- τον Λέο Μάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αποτίμηση της μέχρι τώρα εικόνας του ΠΑΟΚ, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Ντιναμό Κιέβου. Ο Ιβάν Σαββίδης στάθηκε στη σημασία της ενότητας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως… “οι επιτυχίες έρχονται μόνο μέσα από την ομαδική δουλειά, τη συνεργασία και την ενότητα όλων”.

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Παράλληλα, ο Ιβάν Σαββίδης ανέφερε… “ζητώ απόλυτη στήριξη προς τον προπονητή και την προπονητική ομάδα”, τονίζοντας πως “μόνο με ενότητα και κοινή προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του συλλόγου”.

Στη συνέχεια, οι Λέο Μάτος και Αλέσιο Λίσι παρουσίασαν τη δική τους αξιολόγηση για την πορεία της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα μέχρι στιγμής, ενώ έγινε εκτενής συζήτηση και για τον μετεγγραφικό σχεδιασμό.

Τόσο ο προπονητής όσο και ο αθλητικός διευθυντής εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τους ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη προστεθεί στο ρόστερ, ενώ μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη συζήτησαν το πλάνο για τις επόμενες κινήσεις, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.