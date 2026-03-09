Ντόναλντ Τραμπ: Η Αυστραλία θέτει υπό προστασία τις ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν

Οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής Ιράν στοχοποιήθηκαν πίσω στην πατρίδα τους ως προδότριες πολέμου -μετά από όσα έγιναν κατά την παρουσία τους στην Αυστραλία για το Κύπελλο Ασίας και ενώ ταυτόχρονα η Μέση Ανατολή είναι μια εμπόλεμη ζώνη- γεγονός που κινητοποίησε και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια -με ανάρτησή του στο “truthsocial”- καλώντας τον πρωθυπουργό στην Αυστραλία να δώσει άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν, τονίζοντας πως η επιστροφή τους στην πατρίδα θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία, δηλώνοντας μάλιστα πως εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα τις δώσουν άσυλο οι ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν τις χαρακτήρισε «προδότριες πολέμου» μετά την παρουσία τους στη διοργάνωση, μια κατηγορία που στη χώρα τους μπορεί να επιφέρει ακόμη και θανατική ποινή. Οι απειλές αυτές προκάλεσαν διεθνή ανησυχία και οδήγησαν τον Αμερικανό πρόεδρο σε άμεση αντίδραση.

“Η Αυστραλία διαπράττει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας την αναγκαστική επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο Ιράν, όπου είναι πολύ πιθανό να σκοτωθούν. Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε τους ΑΣΥΛΟ. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα τις δεχτούν οι ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα” ανέφερε ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτησή του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στην Καμπέρα, με την αυστραλιανή κυβέρνηση να επιβεβαιώνει ότι εξετάζει ήδη τις διαδικασίες για την ασφάλεια των παικτριών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που ακολούθησε, πέντε μέλη της ομάδας έχουν ήδη εξασφαλίσει προστασία, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίησης. Ωστόσο, ορισμένες παίκτριες εξακολουθούν να διστάζουν να παραμείνουν στην Αυστραλία, καθώς έχουν δεχθεί απειλές για τις οικογένειές τους στο Ιράν, γεγονός που τις πιέζει να επιστρέψουν παρά τον κίνδυνο.

Για το γεγονός, τοποθετήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα δήλωσή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, εκφράζοντας ικανοποίηση για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση και υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των αθλητριών.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, με τις διεθνείς πιέσεις να αυξάνονται και την τύχη των Ιρανών ποδοσφαιριστριών να βρίσκεται ακόμη σε κρίσιμο σημείο.