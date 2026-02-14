Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ντόπες Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν την ΑΕΚ: Δείξτε σε όλους πως αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη να πάρει το πρωτάθλημα

«Εχετε δείξει ποιοι είστε και τι μπορείτε να πετύχετε», τόνισε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου του Βορρά
Ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο της Τούμπας
Ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η ομιλία του Ιβάν Σαββίδη στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (15/2/2026), με τον ιδιοκτήτη της ασπρόμαυρης ΠΑΕ να μιλάει σε όλη την ομάδα λίγες ώρες πριν το ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα, θέλοντας να τη εμψυχώσει και να εκφράσει τη στήριξη του σ’ αυτή.

Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του… «καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και απόλυτη συγκέντρωση.

«Εχετε δείξει ποιοι είστε και τι μπορείτε να πετύχετε» τόνισε ακόμα, ενώ υπενθύμισε σε όλους πως πρόκειται για ένα σύνολο υψηλών απαιτήσεων, που είναι φτιαγμένο για μεγάλους στόχους.

“Μπροστά στον κόσμο μας, μπορείτε να δείξετε σε όλους ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για να πάρει το πρωτάθλημα“, ήταν το κεντρικό μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Ιβάν Σαββίδης στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αθλητικά
