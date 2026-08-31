Αθλητικά

Νίστρουπ: «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα»

Οι δηλώσεις του Δανού τεχνικού μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα του Λεβαδειακού
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Λεβαδειακό ήταν ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-0 στη Βοιωτία, με τον Δανό τεχνικό να υποστηρίζει ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για βελτίωση.

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

«Το πρώτο παιχνίδι ποτέ δεν είναι εύκολο, ήταν ένα πολύ σπέσιαλ παιχνίδι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στο β’ ημίχρονο δεν βγήκαμε στο γήπεδο με την ίδια ποιότητα και ένταση, όμως είχαμε τον έλεγχο και αντισταθήκαμε. Συνολικά θα πω ότι είμαι ικανοποιημένος και συνεχίζουμε.

Είμαι ικανοποιημένος που δεν δεχθήκαμε γκολ, αν και δώσαμε ευκαιρίες και τη δυνατότητα στον αντίπαλο να σκοράρει.

Υπάρχει ακόμη χώρος για να κάνουμε αρκετές βελτιώσεις και από την άμυνα και την επίθεση. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα. Συνεχίζουμε».

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Αθλητικά
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