Ντόρσεϊ: «Ποτέ δεν ήμουν ο τύπος που προσπαθεί να ταιριάξει με τους άλλους»

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε μία ανάρτηση στο instagram μετά το περιστατικό με τον Ναν
Ο Ντόρσεϊ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 94-101 κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως αυτό που θα μείνει από το ντέρμπι είναι ο καυγάς του Ντόρσεϊ με τον Ναν, οποίος έφερε την αποβολή και των δύο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ένα επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν λίγο πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και μετά τον αγώνα ανέβασε στο instagram φωτογραφίες από τη σεζόν μαζί με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

«Η καθυστέρηση δεν ήταν άρνηση. Ποτέ δεν ήμουν ο τύπος που προσπαθεί να ταιριάξει με τους άλλους. Έμεινα στη δική μου πορεία. Όταν έχεις ισχυρή πίστη, ο Θεός πάντα θα βρίσκει έναν δρόμο», έγραψε ο γκαρντ του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας.

 
 
 
 
 
Ο Ντόρσεϊ έκανε τρομερή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα πετυχαίνοντας 18 πόντους και έδωσε το έναυσμα στον Ολυμπιακό για μία νίκη γοήτρου κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο.

