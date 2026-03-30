Χαμός στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στα χέρια Ναν και Ντόρσεϊ, σκίστηκε η φανέλα του γκαρντ των Πειραιωτών

Ο κακός χαμός έγινε στο παρκέ του Telekom Center λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, με τον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έρχονται στα χέρια.

Έπειτα από ένα επιθετικό φάουλ του Ντόρσεϊ στον Καλαϊτζάκη, ο γκαρντ του Ολυμπιακού άνοιξε διάλογο με τον Κέντρικ Ναν. Οι δύο παίκτες, αφού αντάλλαξαν διάφορα… γαλλικά, ήρθαν στα χέρια, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Η φανέλα του Τάιλερ Ντόρσεϊ σκίστηκε, μάλιστα, πάνω στην ένταση, με τους διαιτητές να αποβάλλουν και τους δύο παίκτες, ενώ ο Λεσόρ χρεώθηκε με αντιαθλητικό για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο.

Οι δύο κορυφαίοι παίκτες των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο παιχνίδι πήγαν στα αποδυτήρια πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και δεν ξαναπάτησαν παρκέ.