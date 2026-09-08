Ολυμπιακός – Βόλος 3-2 Τελικό: Δεύτερη νίκη για τους Πειραιώτες στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες, λίγα 24ωρα μετά τη “μονομαχία” τους στη Super League, που ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1.
Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει... θρίλερ το ματς στο τέλος, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με τα δύο γκολ του Γκονζάλες και το πρώτο του Πουέρτα, που έφεραν το τελικό 3-2 επί του Βόλου και τη δεύτερη νίκη των Πειραιωτών στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Νωρίτερα το πρώτο γκολ του Βόλου
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ωραία επιθετική ανάπτυξη του Βόλου, με τον Χαραλαμπόγλου να πλασάρει με τη μία και να σκοράρει για το 3-2 στο ματς
Άστοχο σουτ του Φορτούνη από μακριά
Ωραία σέντρα από αριστερά, με τον Γκονσάλες του Βόλου να σκοράρει από κοντά στο δεύτερο δοκάρι, για το 3-1 στο ματς
Ο Ουκρανός έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πέρασε και τον Κοσέλεφ, για σκοράρει σε κενή εστία, αλλά το γκολ δεν μέτρησε
Ο Γιάρεμτσουκ δεν κατάφερε να βάλει την προβολή προ κενής εστίας και στην εξέλιξη της φάσης ο Φρόιλερ αστόχησε για λίγο, με σουτ από τα όρια της περιοχής
Γκονζάλες και Πουέρτα έδωσαν τις θέσεις τους σε Φρόλιερ και Γιάρεμτσουκ
Τρομερό "τσίμπημα" της μπάλας από τον Πουέρτα, μετά από ασίστ του Γκονζάλες, για το 3-0 του Ολυμπιακού στο ματς
Ο Γκονζάλες βγήκε στην επίθεση από δεξιά, αλλά έκανε αδύναμο πλασέ προ του Κοσέλεφ
Ο Φορτούνης έφυγε στην αντεπίθεση και έκανε ωραία πάσα στον Σα, ο οποίος άργησε όμως να πλασάρει και έχασε την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Ο Πέντερσεν έχει πολλές ωραίες ενέργειες στο ματς, βρίσκοντας σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις τον Γκονζάλες στην επίθεση του Ολυμπιακού
Ο Σα έκανε το δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Νέα άψογη σέντρα του Πέντερσεν, με τον Γκονζάλες να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 2-0 της ομάδας του στο ματς, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ
Τρομερή μπαλιά του Πέντερσεν στον Γκονζάλες, ο οποίος πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, αλλά σούταρε άσχημα
Άστοχο σουτ του Χαραλαμπόγλου για το Βόλο
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το Βόλο στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να βρει το γκολ με τον Γκονζάλες, παρότι δημιούργησε λίγες ευκαιρίες μπροστά από την εστία των φιλοξενούμενων. Έστω κι έτσι, πήγε με το υπέρ του 1-0 στα αποδυτήρια
Το χαμένο τετ-α-τετ του Γκονζάλες πριν το γκολ
Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Φίλης πήρε την κεφαλιά, με τον Κοσέλεφ να αποκρούει με δυσκολία και τον Γκονζάλες να πλασάρει σχεδόν σε κενή εστία για το 1-0 του Ολυμπιακού στο ματς
Καλό σουτ του Πέντερσεν, απέκρουσε ο Κοσέλεφ
Κίτρινη κάρτα στον Κάρμο που έκοψε μία αντεπίθεση του Βόλου
Ο Γκονζάλες εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα του Βόλου για να βγει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν έκανε το καλύτερο δυνατό πλασέ και ο Κοσέλεφ έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα
Νωρίτερα ένα μακρινό σουτ του Φορτούνη
Έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να βγάλει ευκαιρίες για γκολ
Ωραία ενέργεια και σέντρα του Φορτούνη από αριστερά, με τον Σα να πιάνει το μονοκόμματο σουτ από κοντά, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ
Κεφαλιά του Σμάιλοβιτς μετά από κόρνερ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν με φανέλα του τραυματία Ελ Κααμπί πριν τη σέντρα του αγώνα
Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο ανοίγει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής
Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα
Βόλος – Καλαμάτα 2-2
Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2
Μαρκό – Κηφισιά 2-2
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0
Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με τον Μελέτιος Γιουματζίδης στο VAR
Κοσέλεφ, Μύγας, Αγκιάκουα, Τσοκάνης, Λυκουρίνος, Γρόσδης, Φάμπιο, Φουρτάδο, Τζόκα, Ρεγκίς, Χαραλαμπόγλου
Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Πουέρτα, Σα, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Γκονζάλες
Δεύτερη αγωνιστική στη League Phase με τον Ολυμπιακό να έχει τρεις βαθμούς και το Βόλο ένα βαθμό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας