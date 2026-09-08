Ολυμπιακός – Βόλος 3-2 Τελικό: Δεύτερη νίκη για τους Πειραιώτες στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο ανοίγει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα

Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0