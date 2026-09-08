Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βόλος 3-2 Τελικό: Δεύτερη νίκη για τους Πειραιώτες στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Δεύτερη αγωνιστική στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας για Ολυμπιακό και Βόλο
Πουέρτα και Γκονζάλες
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Δεύτερη αγωνιστική της League Phase
3 - 2
Τελικό σκορ
Πουέρτα και Γκονζάλες πανηγυρίζουν κόντρα στο Βόλο(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας το Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ξανά αντιμέτωπες, λίγα 24ωρα μετά τη “μονομαχία” τους στη Super League, που ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1.

23:39 | 08.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:37 | 08.09.2026

Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει... θρίλερ το ματς στο τέλος, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με τα δύο γκολ του Γκονζάλες και το πρώτο του Πουέρτα, που έφεραν το τελικό 3-2 επί του Βόλου και τη δεύτερη νίκη των Πειραιωτών στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

23:33 | 08.09.2026
Τέλος στο ματς!
23:32 | 08.09.2026

Νωρίτερα το πρώτο γκολ του Βόλου

 

23:32 | 08.09.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

23:30 | 08.09.2026
89'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη του Βόλου, με τον Χαραλαμπόγλου να πλασάρει με τη μία και να σκοράρει για το 3-2 στο ματς

23:24 | 08.09.2026
Δεύτερο γκολ για το Βόλο!
23:23 | 08.09.2026
84'

Άστοχο σουτ του Φορτούνη από μακριά

23:19 | 08.09.2026
79'

Ωραία σέντρα από αριστερά, με τον Γκονσάλες του Βόλου να σκοράρει από κοντά στο δεύτερο δοκάρι, για το 3-1 στο ματς

23:19 | 08.09.2026
Γκολ ο Βόλος!
23:18 | 08.09.2026
73'

Ο Ουκρανός έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πέρασε και τον Κοσέλεφ, για σκοράρει σε κενή εστία, αλλά το γκολ δεν μέτρησε

23:16 | 08.09.2026
Γκολ του Γιάρεμτσουκ δεν μέτρησε ως οφσάιντ!
23:15 | 08.09.2026
Το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού!
23:12 | 08.09.2026
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γιάρεμτσουκ δεν κατάφερε να βάλει την προβολή προ κενής εστίας και στην εξέλιξη της φάσης ο Φρόιλερ αστόχησε για λίγο, με σουτ από τα όρια της περιοχής

23:11 | 08.09.2026

Γκονζάλες και Πουέρτα έδωσαν τις θέσεις τους σε Φρόλιερ και Γιάρεμτσουκ

23:09 | 08.09.2026
Ντεμπούτο και για τον Φρόιλερ στον Ολυμπιακό!
23:08 | 08.09.2026
68'

Τρομερό "τσίμπημα" της μπάλας από τον Πουέρτα, μετά από ασίστ του Γκονζάλες, για το 3-0 του Ολυμπιακού στο ματς

23:03 | 08.09.2026
Τρίτο γκολ για τον Ολυμπιακό!
23:01 | 08.09.2026
62'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γκονζάλες βγήκε στην επίθεση από δεξιά, αλλά έκανε αδύναμο πλασέ προ του Κοσέλεφ

22:59 | 08.09.2026
61'

Ο Φορτούνης έφυγε στην αντεπίθεση και έκανε ωραία πάσα στον Σα, ο οποίος άργησε όμως να πλασάρει και έχασε την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

22:58 | 08.09.2026

Ο Πέντερσεν έχει πολλές ωραίες ενέργειες στο ματς, βρίσκοντας σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις τον Γκονζάλες στην επίθεση του Ολυμπιακού

22:57 | 08.09.2026
Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού!
22:52 | 08.09.2026
57'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Σα έκανε το δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

22:51 | 08.09.2026
51'

Νέα άψογη σέντρα του Πέντερσεν, με τον Γκονζάλες να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 2-0 της ομάδας του στο ματς, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ

22:51 | 08.09.2026
Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό!
22:49 | 08.09.2026
50'

Τρομερή μπαλιά του Πέντερσεν στον Γκονζάλες, ο οποίος πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, αλλά σούταρε άσχημα 

22:48 | 08.09.2026
47'

Άστοχο σουτ του Χαραλαμπόγλου για το Βόλο

22:43 | 08.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:43 | 08.09.2026
Το γκολ του Ολυμπιακού!
22:31 | 08.09.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το Βόλο στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να βρει το γκολ με τον Γκονζάλες, παρότι δημιούργησε λίγες ευκαιρίες μπροστά από την εστία των φιλοξενούμενων. Έστω κι έτσι, πήγε με το υπέρ του 1-0 στα αποδυτήρια

22:30 | 08.09.2026
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης!
22:27 | 08.09.2026

Το χαμένο τετ-α-τετ του Γκονζάλες πριν το γκολ

 

22:26 | 08.09.2026
42'

Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Φίλης πήρε την κεφαλιά, με τον Κοσέλεφ να αποκρούει με δυσκολία και τον Γκονζάλες να πλασάρει σχεδόν σε κενή εστία για το 1-0 του Ολυμπιακού στο ματς

22:26 | 08.09.2026
Γκολ για τον Ολυμπιακό!
22:24 | 08.09.2026
41'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Καλό σουτ του Πέντερσεν, απέκρουσε ο Κοσέλεφ

22:19 | 08.09.2026
39'

Κίτρινη κάρτα στον Κάρμο που έκοψε μία αντεπίθεση του Βόλου

22:16 | 08.09.2026
32'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γκονζάλες εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην άμυνα του Βόλου για να βγει σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν έκανε το καλύτερο δυνατό πλασέ και ο Κοσέλεφ έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα

22:11 | 08.09.2026

Νωρίτερα ένα μακρινό σουτ του Φορτούνη

 

22:05 | 08.09.2026
25'

Έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται να βγάλει ευκαιρίες για γκολ

22:02 | 08.09.2026
Οφσάιντ τελικά η φάση με τον Φορτούνη
22:01 | 08.09.2026
21:57 | 08.09.2026
15'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ωραία ενέργεια και σέντρα του Φορτούνη από αριστερά, με τον Σα να πιάνει το μονοκόμματο σουτ από κοντά, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ

21:54 | 08.09.2026
21:53 | 08.09.2026
9'

Κεφαλιά του Σμάιλοβιτς μετά από κόρνερ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:52 | 08.09.2026

Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν με φανέλα του τραυματία Ελ Κααμπί πριν τη σέντρα του αγώνα

Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τη φανέλα του Ελ Κααμπί (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:49 | 08.09.2026
5'

Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα του αγώνα

21:45 | 08.09.2026

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:45 | 08.09.2026
Σέντρα στο παιχνίδι του Καραϊσκάκης!
21:44 | 08.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

21:44 | 08.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:42 | 08.09.2026

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο ανοίγει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα

Βόλος – Καλαμάτα 2-2

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2

Μαρκό – Κηφισιά 2-2

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 0-0

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0

21:41 | 08.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Χρήστος Βεργέτης, με τον Μελέτιος Γιουματζίδης στο VAR

21:40 | 08.09.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου


Κοσέλεφ, Μύγας, Αγκιάκουα, Τσοκάνης, Λυκουρίνος, Γρόσδης, Φάμπιο, Φουρτάδο, Τζόκα, Ρεγκίς, Χαραλαμπόγλου

21:39 | 08.09.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού


Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Φίλης, Πουέρτα, Σα, Κουτσογούλας, Φορτούνης, Γκονζάλες

21:38 | 08.09.2026

Στο ματς του Κυπέλλου πάντως, οι δύο ομάδες θα έχουν αρκετές αλλαγές, με τον Πουέρτα να κάνει ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό

 

Ο Πουέρτα
Ντεμπούτο για τον Γκουστάβο Πουέρτα στο Ολυμπιακός – Βόλος
Βασικός στο παιχνίδι του Κυπέλλου ο Κολομβιανός μέσος του Ολυμπιακού
21:36 | 08.09.2026

Οι δύο ομάδες "μονομάχησαν" πρόσφατα και για το πρωτάθλημα, με το ματς να αμαυρώνεται από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί

 

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Βόλος – Ολυμπιακός 1-1: Οι Πειραιώτες «πληγώθηκαν» βαθμολογικά και αγωνιστικά στο Πανθεσσαλικό, σοβαροί τραυματισμοί για Ελ Κααμπί και Ρόκα
Πρώτη απώλεια βαθμών και τρεις αναγκαστικές ερυθρόλευκες αλλαγές, με τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί να σοκάρει τους πάντες
21:35 | 08.09.2026

Δεύτερη αγωνιστική στη League Phase με τον Ολυμπιακό να έχει τρεις βαθμούς και το Βόλο ένα βαθμό

21:35 | 08.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

21:34 | 08.09.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
230
64
58
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo