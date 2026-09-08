Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο από το Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ, αποθεώθηκε από τους οπαδούς των Βεστφαλών

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ ένιωσε δυσφορία και έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το στήθος του.

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ ανησύχησαν όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο έδαφος και άρχισαν να πιάνουν τα κεφάλια τους, λίγες μέρες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

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Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε με φορείο και αντικαταστάθηκε. Όταν έφευγε από το γήπεδο γνώρισε την αποθέωση του «κίτρινου τείχους» και πλέον μένει να φανεί αν έχει υποστεί κάτι σοβαρό.

Ο Καρέτσας δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Ντόρτμουντ και ελπίζουμε η πτώση του να οφείλεται σε έλλειψη ρυθμού και σε όχι κάτι πιο σοβαρό.