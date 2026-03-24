Ντουμπάι – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις Ντουμπάι – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3/2026).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης είναι άκρως μπασκετικό, ωστόσο υπάρχει ακόμα ο αγώνας πόλο του Ολυμπιακού με την Μπρέσια για το Champions League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3/2026)
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών
20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι
20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League
21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague
22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague