Ντουμπάι – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις Ντουμπάι – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3/2026).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης είναι άκρως μπασκετικό, ωστόσο υπάρχει ακόμα ο αγώνας πόλο του Ολυμπιακού με την Μπρέσια για το Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3/2026)

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών

20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι

20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League

21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague