Αθλητικά

Ντουμπάι – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το μπάσκετ έχει την τιμητική του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Οι αναμετρήσεις Ντουμπάι – Παναθηναϊκός και Βαλένθια – Ολυμπιακός για την 33η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/3/2026).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης είναι άκρως μπασκετικό, ωστόσο υπάρχει ακόμα ο αγώνας πόλο του Ολυμπιακού με την Μπρέσια για το Champions League.

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

19:30 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μπρέσια πόλο Champions League Ανδρών

20:00 Novasports Start Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαϊάμι

20:00 Novasports 3HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

20:30 Novasports 4HD Ντουμπάι – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Πάλμας – Περούτζια CEV Champions League

21:30 Novasports Prime Βαλένθια – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι

21:45 Novasports Extra 1 Παρτίζαν – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
95
45
41
39
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo