Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο θάνατος του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Πολλές ομάδες έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους για το θάνατο του Σέρβου κόουτς.

Ο θρυλικός προπονητής, Ντούσαν Ίβκοβιτς, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των εθνικών ομάδων της Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας, με μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα (Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, Άρη) αλλά και στην Ευρώπη (ΤΣΣΚΑ, Αναντολού Εφές, Ντιναμό Μόσχας) πέθανε σε νοσοκομείο στο Βελιγράδι.

Το ευρωπαϊκός μπάσκετ… θρηνεί. Ο λογαριασμός της FIBA Europe αλλά και αυτοί της Euroleague γέμισαν με συλλυπητήρια μηνύματα.

Rest in Peace, Duda! 🙏



The legendary coach Dusan Ivkovic has passed away at the age of 78. pic.twitter.com/B96FOFQsSa — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2021

Today, at the age of 77, one of the greatest coaches in the history of world basketball, Dusan Ivkovic, has passed away…



The Professional Basketball Club CSKA expresses sincere condolences to all the family and friends of Dusan Ivkovic. pic.twitter.com/goX4tkusER — CSKA Moscow (@cskabasket) September 16, 2021

Zatečeni, u neverici…

Jedan od nas koji je svu ljubav dao za sport, košarku i crno-belu boju. Legenda, posle čijeg odlaska više ništa nije isto.

Tvoji crno-beli! pic.twitter.com/MFNWnz6PIX — FK Partizan (@FKPartizanBG) September 16, 2021

🙏🏽 Descanse en paz, Dusan Ivkovic (1943-2021) pic.twitter.com/lYf959IRsY — Liga Endesa (@ACBCOM) September 16, 2021

Dusan Ivkovic passed away. Rest in peace, LEGEND! 🙏 pic.twitter.com/448zp0DRRh — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 16, 2021

Olimpia Milano mourns the death of the legendary coach, Dušan Ivković.



RIP.



🙏🏼#insieme pic.twitter.com/sRkFKXWV0z — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) September 16, 2021

We are deeply saddened by the loss of the European basketball legend Dusan Ivkovic. We give our condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/QVDAkJS6iL — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 16, 2021